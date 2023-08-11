Где в Турции разводят тунца

В Эгейском море рядом с побережьем Измира работает тунцовая ферма. Чтобы рыба быстро набрала вес от 260 до 600 кг, ее кормят сардинами и скумбрией. Тунец, выращенный на этой ферме, отправляют на экспорт. За первое полугодие прибыль увеличилась на 43% и достигла $40 млн. #trtнарусском #турция #тунец #тунцоваяферма #ферма #рыба #море #измир #экспорт #сардины #скумбрия #трт #новости #новостьдня