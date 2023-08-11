Как туристы слетали в космос и вернулись обратно за 1,5 часа

Американская компания Virgin Galactic опубликовала видео полета туристов космос. Вместе с инструктором они провели около 5 минут в невесомости и вернулись на землю. Полет занял всего 1,5 часа. Стоимость такого путешествия оценивается в $450 тыс. Космическими туристами стали 80-летний британец Джон Гудвин, участвовавший в 1972 году в Олимпийских играх в Мюнхене, а также мать и дочь из Антигуа и Барбуда, которые выиграли билеты в космос в лотерею. #США #НьюМексико #VirginGalactic #космос #туристы