ПОЛИТИКА
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Как туристы слетали в космос и вернулись обратно за 1,5 часа
Американская компания Virgin Galactic опубликовала видео полета туристов космос. Вместе с инструктором они провели около 5 минут в невесомости и вернулись на землю. Полет занял всего 1,5 часа. Стоимость такого путешествия оценивается в $450 тыс. Космическими туристами стали 80-летний британец Джон Гудвин, участвовавший в 1972 году в Олимпийских играх в Мюнхене, а также мать и дочь из Антигуа и Барбуда, которые выиграли билеты в космос в лотерею. #США #НьюМексико #VirginGalactic #космос #туристы
Как туристы слетали в космос и вернулись обратно за 1,5 часа / Others
11 августа 2023 г.
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