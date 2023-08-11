11 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Землетрясение магнитудой 5,3 балла в Малатье попало на камеры видеонаблюдения
В районе Ешильюрт провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Камеры видеонаблюдения запечатлели панику посетителей ресторанов и магазинов, почувствовавших подземные толчки. #trtнарусском #турция #малатья #ешильюрт #землетресение #землетрус #землетрясения #землетрясения2023 #землетрясениятурция #трт #новости #turkiyequakes
Землетрясение магнитудой 5,3 балла в Малатье попало на камеры видеонаблюдения / Others
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