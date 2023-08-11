Соленое озеро Ближнего Востока превратилось в пустыню

Озеро Урмия в Иране когда-то было самым большим соленым озером на Ближнем Востоке. Сегодня оно превратилось в огромную соляную пустыню из-за изменения климата и хозяйственной деятельности человека. Водоем, по словам специалистов, безвозвратно утерян. #trtнарусском #иран #урмия #трт #новости #озеро #соленоеозеро #высохшееозеро #засуха #новостьдня #восток #ближнийвосток