Новое экономическое руководство Турции стремится снизить инфляцию и внешние дисбалансы. Прогноз страны, который остается «‎‎стабильным», вскоре может быть пересмотрен в сторону «‎положительного»‎. Об этом говорится в заявлении агентства Moody's.

Агентство уточняет: Турция «обещала вернуться к более ортодоксальной экономической политике» после президентских выборов в мае, на которых победил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Новая экономическая команда [Турции] взяла на себя обязательство снизить инфляцию, сократить крупные внешние дисбалансы Турции и обеспечить фискальную дисциплину, а также начала постепенно корректировать направление денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики‎»‎, — говорится в заявлении агентства.

«Переход к более ортодоксальной, основанной на правилах и предсказуемой политике — это положительный фактор, и происходит раньше, чем мы ожидали», — уточнили в Moody's.

В агентстве также отметили, что ЦБ Турции страны начал возвращаться к более ортодоксальным принципам денежно-кредитной политики. Так, за два заседания Центробанк постепенно повысил учетную ставку с 8,5% до 17,5%. Moody's заявило, что ЦБ, как ожидается, продолжит ужесточение мер.

После публикации агентства Мехмет Шимшек, министр финансов и казначейства Турции, заявил: «Мы привержены реализовывать политику, основанную на правилах, в соответствии с международными нормами для обеспечения макрофинансовой стабильности и повышения нашей устойчивости к потрясениям».

«Мы считаем, что это [положительно] отразится на нашем кредитном рейтинге», — добавил министр.

Как ранее писал TRT на русском, в начале августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Это произошло впервые с 1994 года.

Fitch объясняет свое решение тем, что в США ожидается «ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, а также высокая и растущая долговая нагрузка правительства в целом». Также агентство отмечает снижение эффективности управления за последние 20 лет — оно «проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту».