Узбекистан намерен создать свой флот на Каспийском море для морских перевозок по Транскаспийскому маршруту. Об этом сообщил Бекзод Холматов, директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Узбекистана. Его слова приводит портал Report.

Бекзод Холматов подчеркнул: республика будет сотрудничать в создании флота с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном.

«Наша страна не имеет непосредственного выхода к морю, поэтому собственный флот имеет большое значение для нас», — подчеркнул Холматов. — Сейчас мы строим свой терминал в Бакинском порту, который станет основой нашей инициативы. Кроме того, мы достигли договоренностей с Туркменистаном и Казахстаном по вопросам судоходства, что позволит нам быстро решать все актуальные задачи».

По словам Холматова, Узбекистан намерен в этом году увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору в 1,5 раза в годовом исчислении, а также продолжить работу над развитием проекта. «‎Средний коридор очень важен [для Узбекистана] с точки зрения торговли со странами Европейского союза, США, Бразилией‎», — отметил чиновник.

8 августа делегации министерств транспорта Узбекистана и Азербайджана договорились внедрить систему электронного обмена бланками разрешений «Е-Permit». Система позволит облегчить грузоперевозки на автомобильном транспорте.

Кроме того, стороны обсудили строительство складской инфраструктуры в порту Баку, производство и ремонт железнодорожного подвижного состава Азербайджана в Узбекистане.

Как ранее писал TRT на русском, Минтранс Узбекистана и Министерство дорог Ирана обсудили создание транспортного коридора с заходом в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства. Стороны договорились ускорить подписание соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана и Ирана об организации международного транспортного коридора. Ведомство не уточняет точный маршрут проекта.