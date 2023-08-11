В Анталье пытаются спасти исчезающий вид ланей

В Центре дикой природы Дюзлерчамы провинции Анталья обитают лани. Это единственное место в Турции, где этот исчезающий вид находится в естественных условиях и чувствует себя в безопасности. Поэтому популяция животных начала постепенно увеличиваться. Сейчас по всей стране насчитывается около 350 особей. #trtнарусском #анталия #лани #турция #краснаякнига #животные #дикиеживотные #исчезающиеживотные #лань #дюзлерчамы #трт #новости