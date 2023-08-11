ПОЛИТИКА
10 МИН ЧТЕНИЯ
Системные противники: ЕС становится все более зависимым от Китая
Европа на словах критикует КНР за несбалансированные торговые отношения и объявляет борьбу китайскому влиянию, но в реальности продолжает наращивать импорт
Системные противники: ЕС становится все более зависимым от Китая
Системные противники: ЕС становится все более зависимым от Китая / Others
11 августа 2023 г.

Евросоюз задумался над введением экономических санкций против Китая. На такие меры Брюссель может пойти, если Пекин не согласится снизить барьеры для европейского экспорта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times.

В последнее время торговые отношения между ЕС и КНР носят несбалансированный характер, считает политик. «У Китая огромное положительное сальдо торгового баланса, уровень открытости со стороны Пекина и Брюсселя не совпадает», — уверен он.

Домбровскис отметил, что стороны смогут обсудить эти вопросы на очередной сессии экономического и торгового диалога на высоком уровне, намеченной на сентябрь. Если решить эти проблемы не удастся, Евросоюз «может применить ряд инструментов торговой войны» в отношении Китая, которые он до этого уже использовал, подчеркнул зампредседателя ЕК.

По сведениям издания, речь может идти о торговом бойкоте, закрытии рынков госзакупок для компаний из КНР и блокировке китайских инвестиций в дотационные компании ЕС.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «за десять лет дефицит торгового баланса Евросоюза с Китаем увеличился более чем в три раза» и в 2022 году достиг отметки «почти в 400 миллиардов евро». При этом семь лет назад он составлял 145 миллиардов евро.

Фон дер Ляйен, в частности, посетовала на «недобросовестную политику [Пекина] в некоторых секторах», которая препятствует доступу европейских компаний на китайский рынок.

Системный противник

В последние годы ЕС неоднократно выражал обеспокоенность в связи с растущим дисбалансом в торговых отношениях с Пекином и «дискриминационной политикой КНР».

В 2019 году за несколько недель до саммита «Китай — Европа» Еврокомиссия назвала Пекин «системным противником, продвигающим альтернативную модель управления». Это стало самой жесткой за долгое время критикой со стороны обычно сдержанных представителей ЕС. Тогда в ходе встречи на высшем уровне руководство КНР пошло на уступки в торговле и промышленности.

ЕС и Китай подписали Всеобъемлющее инвестиционное соглашение, которое должно было уравнять в правах европейские и китайские фирмы на рынке КНР. Это требование Евросоюза совпадало с требованием администрации занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа, считавшей, что иностранцы на китайском рынке подвергаются большей дискриминации, чем китайцы в ЕС или США.

Однако договоренность в силу так и не вступила. Вначале Брюссель ввел санкции против Китая «за систематические нарушения прав человека». Потом Китай в ответ внес в черный список 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также четыре юридических лица ЕС «за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района». В итоге депутаты Европарламента решили заморозить инвестиционное соглашение.

Главный торговый партнер

Несмотря на это, торговые отношения между ЕС и КНР активно развиваются. В 2022 году общий объем торговли между Китаем и Евросоюзом достиг $ 847,3 млрд.

По сведениям Евростата, в прошлом году Пекин был на третьем месте среди экспортных партнеров ЕС с долей в 9%. При этом Китай — крупнейший импортер товаров в Европейский союз с долей в 20,8%. Поэтому основная проблема Евросоюза в торговле с Китаем сводится к тому, Европа по-прежнему импортирует из КНР больше товаров, чем экспортирует.

Брюссель экспортирует в Пекин в основном машины и транспортные средства — около 52%, промышленные товары — 19%, химикаты — 16%. Таким образом, из Европы в Китай обычно идут промышленные товары с высокой добавочной стоимостью.

Это же касается и обратного направления. Самые импортируемые промышленные товары из КНР в ЕС — машины и транспортные средства — 53%, промышленные товары — 33%, химикаты — 11%.

В первой половине 2023 года Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Евросоюз. В частности, несмотря на предупреждения высокопоставленных европейских чиновников о том, что Пекин может использовать технологии в шпионских целях, в европейских странах значительно вырос спрос на китайские телефоны, компьютеры и машины для автоматической обработки данных.

К тому же, Китай по-прежнему остается крупнейшим экспортером редкоземельных элементов, которые используются в различных высокотехнологичных производствах, и другого важного сырья в Евросоюзе.

На саммите ЕС в июле лидеры договорились, что Брюссель и Пекин «продолжат оставаться важными торговыми и экономическими партнерами», при этом они в очередной раз подчеркнули необходимость «уменьшения экономической зависимости от КНР» и снижения рисков для европейской экономики.

Однако сделать это будет не просто, считает профессор исследований в области международной безопасности и разведки Австралийского национального университета Джон Блэксленд.

«Китай смог убедить крупнейшие промышленно развитые экономики развивать отношения исключительно с ним. Теперь чертовски сложно выпутаться из этой трудной ситуации», — пояснил эксперт.

Политика влияет на экономику

КитаистАндрейФедотов в разговоре с TRT на русском отмечает, что КНР остается крупнейшим торговым партнером ЕС. Это касается как товарооборота всего Евросоюза, так и торговли отдельных стран ЕС.

По мнению эксперта, стороны взаимозависимы. «Европейская экономика зависит от китайских мобильных телефонов, устройств для обработки связи, преобразователей электрической энергии, другой электроники и различных соединений, используемых в химической промышленности», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что Брюссель тоже очень важен для Пекина, но не из-за торговли: «Европейцы остаются крупнейшими инвесторами и создателями рабочих мест в Китае. И, что важнее, ЕС рассматривается в КНР как источник технологий и изобретений, что особенно важно для Пекина сейчас, когда США обрубают технологическое сотрудничество и экспорт полупроводников в Китай».

Проект «Один пояс, один путь» во многом был создан для увеличения экспортных возможностей Китая именно в Европу, добавляет Андрей Федотов: «Китайские предприятия, занимающиеся экспортом, могут не найти другие рынки сбыта за рубежом или в КНР — с похожей ситуацией китайцы столкнулись во время пандемии COVID-19».

Эксперт считает, что главная проблема, с которой сейчас сталкивается Евросоюз — отсутствие общего понимания, как выстраивать отношения с Китаем. Чиновники из Еврокомиссии продолжают рассматривать Пекин в качестве политического конкурента, а политическое недоверие может постепенно перетекать в экономическую сферу.

«Сможет ли Еврокомиссия сформировать единую политику — непонятно. Есть страны, например, Германия и Франция, которые пытаются выстраивать более независимую политику в отношениях с Китаем из-за понимания торгово-экономических перспектив сотрудничества с Пекином», — подытожил Федотов.

Больно и неприятно

Заметное охлаждение в отношениях сторон началось еще с конца ковидной эпохи, когда китайская экономика только начала восстанавливаться, отметил в беседе с TRT на русском руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

«Это вынудило КНР, в частности, сократить инвестиции и закупки нефти, поскольку эти средства были нужны на внутреннем рынке», — пояснил аналитик.

Страны ЕС в свою очередь посчитали китайские инвестиции угрозой собственной нацбезопасности.

«А потому их регуляторы заметно ужесточили условия приобретения китайскими компаниями активов в европейской промышленности. И в первую очередь как раз — инфраструктурных и высокотехнологичных. Это был выстрел себе в ногу, не иначе», — считает эксперт.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что любая попытка ограничить отношения КНР и Евросоюза будет иметь негативные последствия для обеих сторон сразу. Китаист добавил, что Пекин «присутствует в любой европейской производственной цепочке».

Брюссель ранее уже объявлял политику снижения рисков в отношениях с КНР и с тех пор пытается ее проводить. «Опыт европейско-российских отношений показал, что если существует сильная политическая или идеологическая установка, то любую экономику можно сломать об колено. Так что ЕС может пойти на санкции в отношении Китая, но для него это будет очень больно и неприятно», — рассказал эксперт TRT на русском.

Все зависит от США

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что в Брюсселе все же не пойдут на секторальные ограничительные меры в отношении Пекина. Он полагает, что санкции скорее всего коснутся ввоза техники и технологий, а также расширения запрета на поставки высоких технологий в Китай. «Речь идет о микропроцессорах, биотехнологиях, то есть о тех сферах, в которых Евросоюз по каким-то параметрам опережает КНР», — указывает аналитик в интервью TRT на русском.

Он отметил, что КНР финансирует целый ряд различных проектов в странах Восточной Европы, входящих в ЕС: «Брюсселю в одиночку не справиться с Пекином. В этом плане разрыв или даже уменьшение связей очень серьезно ударит в первую очередь по европейской экономике, учитывая и так ее не самую большую устойчивость».

По мнению Алексея Маслова, ЕС идет на такое обострение из-за сильного давления со стороны США. В марте Вашингтон пообещал европейским компаниям доступ к некоторым налоговым субсидиям и льготам в рамках американского закона о снижении инфляции, принятого в 2022 году. Одновременно с этим в США призвали Евросоюз вести более жесткую политику в отношении Китая.

«Брюссель с запозданием повторяет то, что до этого сделали американцы. Здесь надо четко отличать позицию ЕС как организации от интересов входящих в нее стран. Франция, Португалия, Испания, Греция очень серьезно зависят от Китая, который владеет в этих государствах портами и логистическими сооружениями. Они не хотят разрывать отношения с Пекином», — уверен политолог.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению Маслова, руководствуется политическими, а не экономическими целями. «Поэтому происходит перетягивание каната. Китаю тоже невыгоден разрыв с ЕС. Пекин сейчас будет смотреть, отвечать ли ему так же жестко на выпады Евросоюза, как на выпады американцев, либо четко отделить Евросоюз от входящих в него стран», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что у Пекина хороший опыт работы со странами по отдельности. «КНР рассматривает Евросоюз, не как организацию, а как входящие в него страны. На самом деле возможное введение санкций будет зависеть от США и от того, насколько жестко они будут давить на Евросоюз», — резюмировал специалист.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us