Евросоюз задумался над введением экономических санкций против Китая. На такие меры Брюссель может пойти, если Пекин не согласится снизить барьеры для европейского экспорта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times.

В последнее время торговые отношения между ЕС и КНР носят несбалансированный характер, считает политик. «У Китая огромное положительное сальдо торгового баланса, уровень открытости со стороны Пекина и Брюсселя не совпадает», — уверен он.

Домбровскис отметил, что стороны смогут обсудить эти вопросы на очередной сессии экономического и торгового диалога на высоком уровне, намеченной на сентябрь. Если решить эти проблемы не удастся, Евросоюз «может применить ряд инструментов торговой войны» в отношении Китая, которые он до этого уже использовал, подчеркнул зампредседателя ЕК.

По сведениям издания, речь может идти о торговом бойкоте, закрытии рынков госзакупок для компаний из КНР и блокировке китайских инвестиций в дотационные компании ЕС.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «за десять лет дефицит торгового баланса Евросоюза с Китаем увеличился более чем в три раза» и в 2022 году достиг отметки «почти в 400 миллиардов евро». При этом семь лет назад он составлял 145 миллиардов евро.

Фон дер Ляйен, в частности, посетовала на «недобросовестную политику [Пекина] в некоторых секторах», которая препятствует доступу европейских компаний на китайский рынок.

Системный противник

В последние годы ЕС неоднократно выражал обеспокоенность в связи с растущим дисбалансом в торговых отношениях с Пекином и «дискриминационной политикой КНР».

В 2019 году за несколько недель до саммита «Китай — Европа» Еврокомиссия назвала Пекин «системным противником, продвигающим альтернативную модель управления». Это стало самой жесткой за долгое время критикой со стороны обычно сдержанных представителей ЕС. Тогда в ходе встречи на высшем уровне руководство КНР пошло на уступки в торговле и промышленности.

ЕС и Китай подписали Всеобъемлющее инвестиционное соглашение, которое должно было уравнять в правах европейские и китайские фирмы на рынке КНР. Это требование Евросоюза совпадало с требованием администрации занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа, считавшей, что иностранцы на китайском рынке подвергаются большей дискриминации, чем китайцы в ЕС или США.

Однако договоренность в силу так и не вступила. Вначале Брюссель ввел санкции против Китая «за систематические нарушения прав человека». Потом Китай в ответ внес в черный список 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также четыре юридических лица ЕС «за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района». В итоге депутаты Европарламента решили заморозить инвестиционное соглашение.

Главный торговый партнер

Несмотря на это, торговые отношения между ЕС и КНР активно развиваются. В 2022 году общий объем торговли между Китаем и Евросоюзом достиг $ 847,3 млрд.

По сведениям Евростата, в прошлом году Пекин был на третьем месте среди экспортных партнеров ЕС с долей в 9%. При этом Китай — крупнейший импортер товаров в Европейский союз с долей в 20,8%. Поэтому основная проблема Евросоюза в торговле с Китаем сводится к тому, Европа по-прежнему импортирует из КНР больше товаров, чем экспортирует.

Брюссель экспортирует в Пекин в основном машины и транспортные средства — около 52%, промышленные товары — 19%, химикаты — 16%. Таким образом, из Европы в Китай обычно идут промышленные товары с высокой добавочной стоимостью.

Это же касается и обратного направления. Самые импортируемые промышленные товары из КНР в ЕС — машины и транспортные средства — 53%, промышленные товары — 33%, химикаты — 11%.

В первой половине 2023 года Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Евросоюз. В частности, несмотря на предупреждения высокопоставленных европейских чиновников о том, что Пекин может использовать технологии в шпионских целях, в европейских странах значительно вырос спрос на китайские телефоны, компьютеры и машины для автоматической обработки данных.

К тому же, Китай по-прежнему остается крупнейшим экспортером редкоземельных элементов, которые используются в различных высокотехнологичных производствах, и другого важного сырья в Евросоюзе.

На саммите ЕС в июле лидеры договорились, что Брюссель и Пекин «продолжат оставаться важными торговыми и экономическими партнерами», при этом они в очередной раз подчеркнули необходимость «уменьшения экономической зависимости от КНР» и снижения рисков для европейской экономики.

Однако сделать это будет не просто, считает профессор исследований в области международной безопасности и разведки Австралийского национального университета Джон Блэксленд.

«Китай смог убедить крупнейшие промышленно развитые экономики развивать отношения исключительно с ним. Теперь чертовски сложно выпутаться из этой трудной ситуации», — пояснил эксперт.

Политика влияет на экономику

КитаистАндрейФедотов в разговоре с TRT на русском отмечает, что КНР остается крупнейшим торговым партнером ЕС. Это касается как товарооборота всего Евросоюза, так и торговли отдельных стран ЕС.

По мнению эксперта, стороны взаимозависимы. «Европейская экономика зависит от китайских мобильных телефонов, устройств для обработки связи, преобразователей электрической энергии, другой электроники и различных соединений, используемых в химической промышленности», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что Брюссель тоже очень важен для Пекина, но не из-за торговли: «Европейцы остаются крупнейшими инвесторами и создателями рабочих мест в Китае. И, что важнее, ЕС рассматривается в КНР как источник технологий и изобретений, что особенно важно для Пекина сейчас, когда США обрубают технологическое сотрудничество и экспорт полупроводников в Китай».

Проект «Один пояс, один путь» во многом был создан для увеличения экспортных возможностей Китая именно в Европу, добавляет Андрей Федотов: «Китайские предприятия, занимающиеся экспортом, могут не найти другие рынки сбыта за рубежом или в КНР — с похожей ситуацией китайцы столкнулись во время пандемии COVID-19».

Эксперт считает, что главная проблема, с которой сейчас сталкивается Евросоюз — отсутствие общего понимания, как выстраивать отношения с Китаем. Чиновники из Еврокомиссии продолжают рассматривать Пекин в качестве политического конкурента, а политическое недоверие может постепенно перетекать в экономическую сферу.

«Сможет ли Еврокомиссия сформировать единую политику — непонятно. Есть страны, например, Германия и Франция, которые пытаются выстраивать более независимую политику в отношениях с Китаем из-за понимания торгово-экономических перспектив сотрудничества с Пекином», — подытожил Федотов.

Больно и неприятно

Заметное охлаждение в отношениях сторон началось еще с конца ковидной эпохи, когда китайская экономика только начала восстанавливаться, отметил в беседе с TRT на русском руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

«Это вынудило КНР, в частности, сократить инвестиции и закупки нефти, поскольку эти средства были нужны на внутреннем рынке», — пояснил аналитик.

Страны ЕС в свою очередь посчитали китайские инвестиции угрозой собственной нацбезопасности.

«А потому их регуляторы заметно ужесточили условия приобретения китайскими компаниями активов в европейской промышленности. И в первую очередь как раз — инфраструктурных и высокотехнологичных. Это был выстрел себе в ногу, не иначе», — считает эксперт.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что любая попытка ограничить отношения КНР и Евросоюза будет иметь негативные последствия для обеих сторон сразу. Китаист добавил, что Пекин «присутствует в любой европейской производственной цепочке».

Брюссель ранее уже объявлял политику снижения рисков в отношениях с КНР и с тех пор пытается ее проводить. «Опыт европейско-российских отношений показал, что если существует сильная политическая или идеологическая установка, то любую экономику можно сломать об колено. Так что ЕС может пойти на санкции в отношении Китая, но для него это будет очень больно и неприятно», — рассказал эксперт TRT на русском.

Все зависит от США

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что в Брюсселе все же не пойдут на секторальные ограничительные меры в отношении Пекина. Он полагает, что санкции скорее всего коснутся ввоза техники и технологий, а также расширения запрета на поставки высоких технологий в Китай. «Речь идет о микропроцессорах, биотехнологиях, то есть о тех сферах, в которых Евросоюз по каким-то параметрам опережает КНР», — указывает аналитик в интервью TRT на русском.

Он отметил, что КНР финансирует целый ряд различных проектов в странах Восточной Европы, входящих в ЕС: «Брюсселю в одиночку не справиться с Пекином. В этом плане разрыв или даже уменьшение связей очень серьезно ударит в первую очередь по европейской экономике, учитывая и так ее не самую большую устойчивость».

По мнению Алексея Маслова, ЕС идет на такое обострение из-за сильного давления со стороны США. В марте Вашингтон пообещал европейским компаниям доступ к некоторым налоговым субсидиям и льготам в рамках американского закона о снижении инфляции, принятого в 2022 году. Одновременно с этим в США призвали Евросоюз вести более жесткую политику в отношении Китая.

«Брюссель с запозданием повторяет то, что до этого сделали американцы. Здесь надо четко отличать позицию ЕС как организации от интересов входящих в нее стран. Франция, Португалия, Испания, Греция очень серьезно зависят от Китая, который владеет в этих государствах портами и логистическими сооружениями. Они не хотят разрывать отношения с Пекином», — уверен политолог.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению Маслова, руководствуется политическими, а не экономическими целями. «Поэтому происходит перетягивание каната. Китаю тоже невыгоден разрыв с ЕС. Пекин сейчас будет смотреть, отвечать ли ему так же жестко на выпады Евросоюза, как на выпады американцев, либо четко отделить Евросоюз от входящих в него стран», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что у Пекина хороший опыт работы со странами по отдельности. «КНР рассматривает Евросоюз, не как организацию, а как входящие в него страны. На самом деле возможное введение санкций будет зависеть от США и от того, насколько жестко они будут давить на Евросоюз», — резюмировал специалист.