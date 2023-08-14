Германия рискует столкнуться с дефицитом газа уже в январе 2024 года, если власти страны не расширят топливную инфраструктуру. Риск нехватки газа будет оставаться вплоть до 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление группы операторов газохранилищ INES.

Чтобы снизить риски топливного дефицита власти ФРГ должны построить дополнительные терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ). Также нужно увеличивать мощности газовых хранилищ и расширять сеть трубопроводов, отмечает INES.

По состоянию на август, запасы газа в ФРГ растут, хранилища страны заполнены почти на 90%. Однако если предстоящая зима окажется холодной, это может поставить под угрозу всю энергетическую систему Германии, подчеркивает Bloomberg.

«Опасность нехватки газа в период низких температур сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 г., если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», — считает руководитель INES Себастьян Блешке.

ФРГ зависит от газовых соглашений РФ и Украины

По данным Bloomberg, Германия сильнее всего пострадала от сокращения поставок российского газа в 2022 году. Однако, отмечает агентство, ФРГ смогла наладить альтернативные поставки. Смягчили последствия энергетического кризиса мягкая зима 2022/2023 гг. и сокращение потребления газа, а также быстрое строительство терминалов СПГ на побережье Балтийского моря.

В июне министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил: Германия будет вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности, если Россия и Украина после 2024 года не договорятся о продлении соглашения о транзите газа.

Хабек уточнил: ФРГ нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии.

Как ранее писал TRT на русском, в конце июля при строительстве терминала для приема СПГ в порту Вильгельмсхафен в Германии обнаружили бомбы времен Первой и Второй мировых войн.

Саперы обнаружили от 150 до 200 неразорвавшихся бомб, гранат и мин. Из них около 30 необходимо уничтожить на месте.

Из-за боеприпасов строительство терминала затянется на неопределенный срок, заявила компания SeaTerra, специализирующаяся на поиске и обезвреживании снарядов.