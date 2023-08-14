Компании из США и Евросоюза с начала полномасштабных боевых действий в Украине закупили у «Росатома» и его дочерних компаний ядерной продукции на сумму $1,7 млрд. В основном, это сырье для гражданских ядерных реакторов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные торговых компаний и оценки экспертов.

Из $1,7 млрд половина приходится на страны ЕС: по данным Евростата, государства Евросоюза потратили в прошлом году на российскую атомную продукцию $828 млн.

Несмотря на санкции и продолжающийся разрыв экономических связей Запада с Москвой, доля России в поставках урана для западной атомной промышленности в 2022 году осталась огромной. Так, доля РФ в поставках для США составила 12%, в Европе — 17%. Агентство Import Genius отмечает: объем импорта урана из РФ в США за 2020-2022 годы вырос в два раза — с 6,3 тонн до 12,5 тонн.

По данным Управления энергетической информации США, американские атомные электростанции в 2021 году закупали 5% своего урана у внутренних поставщиков. Крупнейшим источником урана для таких заводов был Казахстан — на него приходилось около 35% поставок атомного топлива в США.

Запад против запрета закупок российского урана

AP уточняет: государства Запада выступают против запрета закупок ядерного топлива из России — поставки российского урана остаются ключевыми для поддержания работы реакторов в США и ЕС.

«Мы должны давать деньги людям, которые делают оружие? Это абсурд», — заявил AP Генри Сокольски, исполнительный директор Вашингтонского образовательного центра политики нераспространения.

«Если нет четкого правила, запрещающего поставщикам атомной энергии импортировать топливо из России — а получать его оттуда дешевле — почему бы это [такое правило] не сделать?» — уточнил эксперт.

Британский аналитический центр Royal United Service Institute подчеркивает: российская атомная госкорпорация «Росатом» в 2022 году построила 33 реактора в 10 странах. Компания экспортировала атомную продукцию на $2,2 млрд.

США и Европа зависимы от ядерного импорта из РФ

«‎Росатом»‎ продолжает увеличивать присутствие на европейском рынке, уточняет AP. В пяти странах Европы работают 19 ректоров российской разработки. Во Франции российская корпорация прямо сейчас возводит термоядерный реактор. По статистике ООН, импорт обогащенного урана из РФ во Францию вырос в три раза: со 110 тонн в 2021 году до 312 тонн в 2022-м.

С начала войны РФ и Украины в Европе только одна страна — Швеция — полностью отказалась от российского ядерного топлива. Финляндия, где два из пяти реакторов работают на топливе из России, — также планирует добиться отказа от импорта урана из РФ.

Рост импорта и зависимость Европы и США от российского урана способствуют тому, что Москва развивает ядерный арсенал, отмечает AP. Если Кремль прекратит поставки урана, Запад столкнется с резкой нехваткой энергии для атомных реакторов, что может сорвать «‎‎зеленый» переход, констатирует издание.

Киев неоднократно требовал от стран Запада отказаться от закупок российского ядерного топлива и ввести санкции против «‎Росатома»‎.

Как ранее писал TRT на русском, страны Восточной Европы планируют сократить поставки урана из России и заключают все больше контрактов с Казахстаном, чья государственная компания «Казатомпром» считается крупнейшим в мире добытчиком урана. По данным агентства Bloomberg, Казахстан может стать одним из альтернативных поставщиков топлива для европейских АЭС. Страна производит более 40% всего урана в мире, уточняет издание. Ряд АЭС в Восточной Европе намерены подписать новые контракты с казахстанской стороной до 2025 года.