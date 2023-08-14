Национальная экономика Германии находится в стабильно тяжелом состоянии. В июне этого года промышленное производство сократилось гораздо сильнее, чем обещали прогнозы. Так, его показатели, согласно данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), рухнули на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это вошло в контраст с тем, что говорили аналитики агентства Reuters, предсказывавшие снижение только на 0,5%.

«Минус в июне дает представление о плохих производственных показателях, которые ожидаются на горизонте» — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

В мае было зафиксировано, что экономика Германии находится в состоянии рецессии. Пересмотренные официальные данные показали, что ключевые показатели оказались хуже, чем предполагалось изначально. Фактически экономика сократилась на 0,3% в период с января по конец марта, продолжив негативную тенденцию последних месяцев 2022 года.

Следующий квартал, с апреля по июнь, был ненамного лучше. Прогнозы предполагали небольшое восстановление роста, однако вместо этого он просто застопорился. Это дало экспертам повод считать Германию «застрявшей в сумеречной зоне».

Экономика ФРГ больше не конкурентоспособна, заявил на днях президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности (Gesamtmetall) Штефан Вольф. По его словам, общая ситуация «очень и очень сложная» и уже во второй половине 2023 года европейскую страну «ожидает рецессия».

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ), опубликованный в конце июля, показал, что ВВП Германии в этом году, вероятно, сократится на 0,3%. Это сделает ФРГ единственной крупной экономикой ЕС, которая не продемонстрирует тенденции на рост.

Запрос на релокацию

Штефан Вольф считает, что причина заключается в обстоятельствах, которые не дают национальным предприятиям полноценно развиваться. «Ни в одной стране мира не найти таких высоких цен на энергоносители, как в Германии, у нас бесконечная бюрократия, высокие налоги», — пояснил президент Gesamtmetall.

Это не может не влиять на настроение германских компаний. Индекс делового климата, который отслеживает базирующийся в Мюнхене Институт экономических исследований (Ifo), падает уже третий месяц подряд. «Ожидания значительно снизились, достигнув самого низкого уровня с ноября 2022 года. Вряд ли какая-либо отрасль осталась незатронутой этим событием. Нынешняя ситуация в то же время оценивается как худшая», — пишут исследователи Ifo.

Глава подразделения банка ING по макроэкономике Карстен Бжески объясняет ситуацию продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка, опасениями по поводу американской экономики и более слабым, чем ожидалось, «постковидным открытием» в Китае, в глубокой зависимости от которого по-прежнему находится германский экспорт.

Недовольство профессионалов Германией как промышленной площадкой растет. Результаты опроса социологического агентства Kantar, который был организован по заказу консалтинговой фирмы FTI-Andersch, показали, что около четверти компаний ФРГ намерены релоцировать свои производственные мощности за рубеж. Так, 26% опрошенных юридических лиц рассматривают вариант с «переездом», в то время как 22% видят приоритет в консолидации «домашней» площадки.

При этом около 46% респондентов охарактеризовали ФРГ как «менее привлекательное» место для предпринимательства по сравнению с другими странами. 15% опрошенных назвали страну однозначно «непривлекательной» по этому параметру.

У бизнеса, который уже выстроил конкретные планы по релокации, есть предпочтения по регионам. 40% рассматривают для переноса производственных мощностей Азию, 35% — Восточную или Западную Европу, 32% — Северную, Центральную и Южную Америки.

Скопировать Шредера

Кризисная симптоматика может принести пользу политической оппозиции. Так, пытаясь воспользоваться окном возможностей, Христианско-демократический союз (ХДС) совместно с Христианско-социальным союзом (ХСС) выдвинули предложения по немедленной программе помощи экономике, которая предполагает в том числе снижение налогов. Председатель ХДС Фридрих Мерц утверждает, что инициатива «сработает мгновенно» и якобы предотвратит перерастание нынешней рецессии в долгосрочную экономическую проблему.

Мерц считает нынешнюю ситуацию «ползучим процессом деиндустриализации», который, возможно, уже необратим.

Однако внутри правящей коалиции нет единого мнения о том, какой должна быть «правильная» стратегия. Пока очевидно одно: назревает спор между министром экономики Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером. Хабек добивается того, чтобы ввести промышленную цену на электроэнергию, субсидируемую государством, в то время как Линднер хочет использовать многомиллиардные налоговые льготы.

В одном из своих исследований Немецкий институт экономических исследований (DIW Berlin) предостерегает от политики субсидий и снижения налогов. «Программа экономического стимулирования, которая просто дает еще один миллиард мощному корпоративному сектору, была бы контрпродуктивной, — уверен президент DIW Марсель Фратшер. — Это просто дало бы им дополнительный доход, но не решило бы экономические проблемы».

В начале «нулевых» Германии уже приходилось сталкиваться со столь же проблемной ситуацией в экономике. Ответом на это была «Повестка дня-2010» (Agenda-2010), программа бывшего канцлера и лидера социал-демократов Герхарда Шредера, которая предполагала далеко идущие структурные реформы, в том числе перестройку рынка труда, формирование новых типов занятости, переустройство системы социальных выплат.

«Сегодня задача заключается в том, чтобы встроить политику реформ в «Повестку дня-2030», которая будет серьезно относиться к инфраструктурным задачам, установит налоговые льготы, а также выведет административную деятельность государства на другой уровень», — рассуждает глава Института немецкой экономики (IW) Михаэль Хютер, вспоминая прежний план.

Но хватит ли у Шольца сил повторить то, что сделал Шредер, при нынешнем уровне поддержки, большой вопрос. Пока ясно одно: Германии придется отказаться от своих титулов «двигателя еврозоны», «промышленного центра Европы» и «чемпиона мира по экспорту». Нынешний кризис подводит под этим итоговую черту.