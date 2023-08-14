В России появятся 30 деревень для эмигрантов из Африки. Об этом заявил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко, выступая на церемонии закладки первого камня «афродеревни» в Тверской области, пишет правительственная «Российская газета».

По его словам, в «афродеревнях» будет вся необходимая инфраструктура для сельского хозяйства, в частности, для выращивания картофеля и разведение крупного рогатого скота. Пилотный проект стартует в центральных регионах РФ — Московской и Тверской областях. Впоследствии его планируется расширить и на другие регионы России, уточнил Клименко.

Основная цель проекта — способствовать переселению в РФ около 3 тыс. семей буров, которых еще называют африканерами.

Как ранее писал TRT на русском, в конце июля 2023-го в петербургском «Экспоцентре» прошел второй саммит Россия-Африка. Первый саммит Россия — Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи. По его итогам была принята совместная декларация, в которой участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности, 20 пунктов касались торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сфер. Тем не менее большинство намерений так остались нереализованными, признавали эксперты близкого к Кремлю дискуссионного клуба «Валдая».

Буры — это субэтническая группа африканеров, потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождения, которые в XIX-XX веках начали селиться на юге Африки. По данным Организации наций и народов, не имеющих представительства, африканеры насчитывают почти 3 млн человек. Они разговаривают на африкаансе, основанном на южных диалектах нидерландского языка, преимущественно исповедуют кальвинизм (направление протестантизма).