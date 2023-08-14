Турецкая компания Cengiz Holding представила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву инвестиционные планы на сумму более $5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Глава холдинга Мехмет Ченгиз заявил о намерении инвестировать $5,2 млрд в проекты на территории Узбекистана. Этот план включает:

два проекта по модернизации и строительству автомобильных дорог и туннелей (общая сумма инвестиций — $2,7 млрд);

один проект по проведению геологоразведочных работ и освоению перспективных месторождений в Узбекистане ($780 млн);

четыре проекта по строительству и управлению энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства ($1,7 млрд).

Турецкий Cengiz Holding в марте 2022 года ввел в эксплуатацию две теплоэлектростанции (ТЭС) в Узбекистане. Первая мощностью 240 МВт в Кибрайском районе Ташкентской области, вторая — мощностью 220 МВт в Хавастском районе Сырдарьинской области. Компания вложила в их постройку $240 млн.

Станция в Хавастском районе была построена в рекордные сроки: строительство ТЭС запустили в марте, в присутствии лидеров Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Узбекистана тогда отметил: только за последний год совместно с турецкими компаниями в стране реализовали 5 крупных энергетических проектов.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2022 года Cengiz Enerji заявила о планах построить в Сырдарьинской области Узбекистана ТЭС мощностью 450 МВт. Всего же Cengiz Enerji возводит или уже возвела в Узбекистане три ТЭС, включая еще одну станцию в Ташкентской области (будет введена в эксплуатацию в 2026 году).

Сейчас ТЭС вырабатывают около 85% генерирующих мощностей Узбекистана. К 2030 году их доля должна снизиться до 58,5% — это подразумевает план правительства страны о переходе к «зеленой» экономике. План предполагает развитие возобновляемых источников энергии к 2030 году суммарной мощностью 6,7 ГВт.