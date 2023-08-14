Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в Туркестанской области Казахстана тепличный комплекс для выращивания бананов. Площадь объекта — 5,3 га. Сорт банана был специально выведен для климатических условий юга республики, сообщает министерство сельского хозяйства Казахстана (Минсельхоз).

До конца года турецкая фирма планирует наладить промышленное производство бананов. Тепличный комплекс, как ожидается, будет давать до 1 тыс. тонн бананов в год. Первый урожай получат уже через 6-8 месяцев.

«‎‎В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — говорится в пресс-релизе министерства.

Помимо бананов в теплицах GenGroup Qazaqstan будут выращивать томаты и клубнику.

Стоимость проекта на первом этапе — $4 млн. Турецкая компания использовала при строительстве высокопрочные конструкции, чтобы обеспечить круглогодичное выращивание теплолюбивых культур.

В теплицах установлены системы климат-контроля и адаптивного питания. Это позволит полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях, уточняет Минсельхоз республики.

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