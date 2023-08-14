Число погибших в лесных пожарах на гавайском острове Мауи выросло до 93 человек. Таким образом, пожары стали самыми смертоносными в США за последние 100 лет, пишет агентство Reuters.

Власти штата Гавайи предупреждают: число жертв в ближайшие дни может вырасти, поиски погибших еще продолжаются. По словам начальника полиции округа Мауи Джона Пеллетье, собаки, обученные обнаруживать тела, покрыли только 3% района поиска.

Пожар на Мауи стал страшным стихийным бедствием на Гавайях, превзойдя цунами, унесшее жизни 61 человека в 1960 году — через год после того, как острова стали американским штатом.

По количеству жертв пожар на Мауи стал самым крупным в США за последние сто лет, превзойдя катастрофу 2018 года в городе Парадайз, Калифорния, когда от лесных пожаров погибли 65 человек.

Полностью сгорела первая столица Гавайев

Лесной пожар на Гавайях полностью разрушил курортный город Лахайна — историческую столицу королевства Гавайи в 1820-1845 годах.

Огонь уничтожил центр города и расплавил автомобили на площади 850 га. В городе сгорели 2200 зданий.

Некоторые местные жители спасались от пламени на лодках, поскольку вся береговая линия была охвачена огнем. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести.

Катастрофа началась сразу после полуночи 8 августа, когда поступило сообщение о лесном пожаре в городе Кула, примерно в 55 км от Лахайны. Через пять часов в Лахайне отключили электричество. Около 6:30 утра в городе возник пожар, но к 10 утра он был локализован. Однако уже в 15:30 огонь вспыхнул вновь и стремительно охватил всю территорию города.

Некоторые жители начали эвакуироваться, однако централизованных сообщений от властей не было. В последующие часы власти округа разместили в Facebook серию приказов об эвакуации, хотя было неясно, получали ли их жители, поскольку люди отчаянно бежали от быстро распространяющегося огня, отмечает Reuters.

Официальные лица пообещали изучить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в штате. Ранее некоторые жители пожаловались на работу экстренных оповещений. По их словам, сирены, размещенные на острове, так и не прозвучали, а перебои в подаче электроэнергии и сотовой связи препятствовали другим формам оповещения.

Чиновники объясняют катастрофические разрушения на Мауи кошмарным стечением факторов, включая сбои в сети связи, порывы ветра со скоростью до 130 км/ч от прибрежного урагана. Это сделало практически невозможным координацию в режиме реального времени.

Официальные лица обеспечили 1000 гостиничных номеров для людей, которые потеряли свои дома. Более 1400 человек были размещены в приютах.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), стоимость восстановления Лахайны оценивается в $5,5 млрд.