На Приморский край обрушился тайфун и затопил регион

В Приморском крае коммунальные службы ликвидируют последствия сильнейшего наводнения, которое возникло после тайфуна Ханун. МЧС эвакуировало из пострадавших районов около 2 тыс. человек. Под водой оказались более 4300 жилых домов, от внешнего мира отрезаны 28 населенных пунктов. #trtнарусском #россия #наводнение #потоп #тайфунханун #тайфун #ханун #тайфун2023 #мчс #эвакуация #затоп #затоплення #приморскийкрай #приморье #владивосток #владивосток2023 #усурийск #спасск #спасскдальний #трт #новости #новостьдня #уссурийск