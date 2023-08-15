ПОЛИТИКА
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🍈В Узбекистане прошел фестиваль дыни
Хива на несколько дней стала центром урожая дыни в Узбекистане. Там прошел фестиваль, посвященный этой бахчевой культуре, где было представлено около 30-ти сортов дынь. #trtнарусском #хива #узбекистан #дыня #фестиваль #фестивальдыни #сорт #узб #фермеры #урожай #урожай2023 #къавун #qovun #средняяазия #узбекистан2023 #Хива2023 #xiva #ozbekiston #новости #трт #новостьдня
🍈В Узбекистане прошел фестиваль дыни ⠀ Хива на несколько дней стала центром урожая дыни в Узбекистане. Там прошел фестиваль, посвященный этой бахчевой культуре, где было представлено около 30-ти сортов дынь. ⠀ ⠀ #trtнарусском #хива #узбекистан #дыня #фестиваль #фестивальдыни #сорт #узб #фермеры #урожай #урожай2023 #къавун #qovun #средняяазия #узбекистан2023 #Хива2023 #xiva #ozbekiston #новости #трт #новостьдня / Others
15 августа 2023 г.
Истории
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