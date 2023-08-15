Ситуация в Черном море после приостановки зерновой сделки по инициативе Москвы стала сильно беспокоить другие страны региона, даже достаточно далекие от зоны боевых действий. Например, в начале недели по этому поводу высказались власти Казахстана, которые придерживаются строгого нейтралитета в украинском конфликте.

Поводом стала атака украинских беспилотников на базу ВМФ России в районе порта Новороссийск 4 августа. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, российские военные успешно отразили атаку двух беспилотников в акватории, и пострадавших не было. Тем не менее, местные жители сообщали об очень громких, пугающих звуках, от которых даже «дребезжали стекла».

Не пострадала во время атаки и инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — совместного российско-казахстанского проекта для прокачки нефти из Центральной Азии к Черному морю, где топливо уже перегружается на танкеры и отправляется к покупателям. «На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже», — сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

Тем не менее, не обеспокоиться Астана не могла. «Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению его стабильной работы, исходя из того, что выгодоприобретателями являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза, — сказал изданию TengriNews министр экономики Казахстана Алмасадам Саткалиев. — Я думаю, эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам, и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже были».

Впрочем, добиться одновременно от России и Украины гарантий безопасности для конкретного района акватории Черного моря будет непросто. После обещания России блокировать любые суда, которые следует в украинские порты, Киев заявил о возможности ответных атак на российские суда. Первой целью беспилотников стал танкер «Сиг», который получил пробоину, проходя Керченский пролив. «Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос аргентинского издания La Nacion.

По мнению казахстанского политолога Марата Шибутова, адресатом сообщения Астаны будет скорее Москва, так как ни Украина, ни даже страны ЕС, импортирующие казахстанскую нефть и даже разрабатывающие каспийские месторождения, вряд ли прислушаются к просьбе.

«В принципе, понятно, что обращаться по этому поводу к Украине нельзя — они выбрали цели, они будут их атаковать. Обращаться к США и ЕС, чья нефть частично экспортируется из Казахстана, тоже бесполезно, потому что они потери своих компаний запишут в сопутствующий войне ущерб. Так что обращаться надо к России, — рассуждает эксперт в беседе с TRT на русском. — Я думаю, казахстанские чиновники должны объяснить Пограничной службе РФ, о том, что есть такой способ мешать проникновению в порт, как боновые заграждения. Морские дроны весьма небольшие, и они их преодолеть не смогут. А вот оставленные проходы для судов уже легче контролировать патрульным катерам. Еще можно объяснить России, что в условиях военных действий надо усиливать дежурство боевых катеров в акватории порта, а также еще использовать специализированные вертолеты».

Другой казахстанский политолог Газиз Абишев в свою очередь убежден, что адресат будет коллективным.

«Думаю, Казахстан понимает, что самостоятельно повлиять не может на решения украинского военного командования, — заявил эксперт TRT на русском. — Любая претензия к Киеву будет легко парирована аргументами о бомбежке украинских портов. Мол, симметричные действия. Быть может, речь идет о некой декларации с призывом не бомбить КТК к широкому кругу лиц, включая офис Зеленского, Еврокомиссию, Госдеп США и прочие заинтересованные стороны. Вместе с тем, это ведь довольно церемониальный акт. Ясно, что Exxonmobil и Chevron через правительство США очень сильно будут пытаться не допустить удары по КТК, пока по нему идет их нефть, а это действительно их нефть».

При этом украинские власти, судя по всему, хотели бы добиться стабилизации ситуации в Черном море за счет возобновления зерновой сделки и считают, что помочь в этом может Анкара. «Да, это возможно. Турецкая дипломатия работает с российской дипломатией. Тем временем мы строим альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della sera.