Последствия наводнения в Уссурийске

Около 800 домов пострадали в Уссурийске. Наводнение во втором по величине городе Приморья стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет. В результате тайфуна в Приморском крае прорвало дамбу, которая предназначалась для сдерживания паводка. По последним данным, из подтопленных районов эвакуировали более 2,5 тыс. человек. #trtнарусском #уссурийск #наводнение #затопление #россия #приморье #потоп #shorts #трт #новости