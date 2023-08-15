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Последствия наводнения в Уссурийске
Около 800 домов пострадали в Уссурийске. Наводнение во втором по величине городе Приморья стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет. В результате тайфуна в Приморском крае прорвало дамбу, которая предназначалась для сдерживания паводка. По последним данным, из подтопленных районов эвакуировали более 2,5 тыс. человек. #trtнарусском #уссурийск #наводнение #затопление #россия #приморье #потоп #shorts #трт #новости
уссурийск / Others
15 августа 2023 г.
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