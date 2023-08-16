Пенсионеры в Узбекистане с 1 ноября смогут получать пенсию по отпечатку пальца. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов республики.

Чтобы получить выплату по отпечатку пальца, пенсионеру сначала нужно будет отсканировать палец на специальном планшете — так биометрические данные появятся в единой системе пенсионного фонда. Власти страны ожидают, что эта мера позволит вдвое сократить время ожидания при выдаче пособий.

Если отпечатки пальцев не совпадут с базой данных Агентства персонализации, то пенсию или пособие можно будет получить привычным способом — поставив подпись в реестре выплат.

Сейчас граждане Узбекистана получают пенсии в безналичной форме на банковские карты. Также выплаты можно получить в помещениях местного самоуправления. Там и будут установлены планшеты для получения пенсии по отпечаткам пальцев.

Как ранее писал TRT на русском, турецкий Cengiz Holding инвестирует свыше $5 млрд в проекты в Узбекистане. Компания планирует вложить средства в строительство дорог и туннелей, геологоразведочные работы и освоение перспективных месторождений в республике, а также управление энергетической инфраструктурой.