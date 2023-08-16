Взрыв в Махачкале мог произойти из-за нарушения правил хранения удобрений

Дрон снял последствия взрыва в Махачкале, унесшего жизни 35 человек. Трагедия могла произойти из-за нарушения правил хранения пожароопасных агрохимикатов. По данным Следственного комитета России, возгорание началось в автосервисе, после чего огонь перекинулся на склад, где предположительно хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел мощный взрыв, и пламя перекинулось на автозаправку, расположенную рядом. #trtнарусском #махачкала #взрыв #дагестан #махачкалавзрыв #махачкаладагестан #автозаправка #чс #россия #причинывзрыва #пожар #трт #новости