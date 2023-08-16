ПОЛИТИКА
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В Ризе работает мастерская по переработке пластиковых отходов
В мастерской Бильге Нур Гюнгёр из города Ризе создают изделия из вторсырья. Из полиэтиленовых пакетов там шьют пляжные сумки, коврики и даже одежду. А из чайных отходов мастер с учениками изготавливают необычную ткань. #trtнарусском #турция #жизнь #экология #пластик #отходы #загрязнения #окружающаясреда #ткани #производство #трт #новости
В Ризе работает мастерская по переработке пластиковых отходов. / Others
16 августа 2023 г.
Истории
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