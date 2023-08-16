В Ризе работает мастерская по переработке пластиковых отходов

В мастерской Бильге Нур Гюнгёр из города Ризе создают изделия из вторсырья. Из полиэтиленовых пакетов там шьют пляжные сумки, коврики и даже одежду. А из чайных отходов мастер с учениками изготавливают необычную ткань. #trtнарусском #турция #жизнь #экология #пластик #отходы #загрязнения #окружающаясреда #ткани #производство #трт #новости