ПОЛИТИКА
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Итальянская река вышла из берегов из-за «грязевого цунами»
Река Мердовине вышла из берегов из-за оползня в горах, который вызвали обильные дожди 13 августа. Грязевой поток разрушил мост и вырвал с корнем деревья, повредив автомобили и дома. Вода затопила улицы. Сообщается, ущерб от «грязевого» наводнения составил почти $11 млн. Более сотни человек эвакуированы из альпийской коммуны Бардонеккья на границе с Францией. #Италия #Бардонеккья #Мердовине #река #грязь #цунами
Итальянская река вышла из берегов из-за «грязевого цунами» / Others
16 августа 2023 г.
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