Итальянская река вышла из берегов из-за «грязевого цунами»

Река Мердовине вышла из берегов из-за оползня в горах, который вызвали обильные дожди 13 августа. Грязевой поток разрушил мост и вырвал с корнем деревья, повредив автомобили и дома. Вода затопила улицы. Сообщается, ущерб от «грязевого» наводнения составил почти $11 млн. Более сотни человек эвакуированы из альпийской коммуны Бардонеккья на границе с Францией. #Италия #Бардонеккья #Мердовине #река #грязь #цунами