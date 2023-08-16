В Польше провели крупнейший за 30 лет парад военной техники

В Варшаве прошел крупнейший за 30 лет военный парад, в котором задействовали 2 тысячи солдат польской армии и стран НАТО, а также 200 единиц военной техники и 92 единицы авиации. 15 августа в Польше отмечают День Вооруженных Сил, в 1920 году в этот день польская армия победила Красную армию в Варшавской битве. #Польша #Варшава #парад #ВооруженныеСилы #НАТО