В Газе собрались хафизы Корана со всей Палестины

В Газу со всей Палестины съехался 1471 хафиз — люди, знающие Коран наизусть, чтобы в течение дня всем вместе поочередно прочитать Священную книгу мусульман. Самому младшему хафизу — 8 лет, самому старшему — 72 года. #trtнарусском #коран #палестина #заучивание #заучиваниекоран #хафиз #наизусть #ислам #мусульмане #хранители #хранителикорана #коран2023 #хивз #газа #книга #shorts #трт #новости