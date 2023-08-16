16 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Индии из-за селей и оползней обрушились дома
Сели и оползни, вызванные муссонными дождями, стали причиной обрушения домов в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Погиб по меньшей мере один человек. Не исключено, что под завалами остаются люди. Всего за последние несколько недель в Индии наводнения и оползни унесли жизни 65 человек. #trtнарусском #индия #оползни #сель #дожди #наводнение #прадеш #трт #новости
В Индии из-за селей и оползней обрушились дома / Others
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