Собственный диверсионный потенциал ДАЕШ попыталась показать, организовав на юго-востоке Дейр-эз-Зора нападение на автобус с военнослужащими сирийского режима. В результате засады погибли около 30 солдат 17-й дивизии, подсчитали независимые исследовательские группы. Некоторые, по этим оценкам, были взяты в плен. В качестве ответа официальный Дамаск направил в этот район свои силы специального назначения совместно с проиранскими шиитскими иррегулярными формированиями, но это выглядело уже скорее как запоздалая декоративная акция.

Обстрел автобуса — лишь один из эпизодов в истории с поэтапной активизацией ДАЕШ на сирийской арене, которая некогда составляла важную часть территориального ядра группировки. Так, инциденту в Дейр-эз-Зоре предшествовало прогремевшее в этом месяце нападение на посты режима в Ракке, когда жертвами стали десять военнослужащих.

Несмотря на попытки официального Дамаска декларировать успехи в борьбе с терроризмом ради торга со странами региона за расширение дипломатических отношений, мобильные группы джихадистов продолжают организовывать обстрелы и поджоги военных блокпостов и автомобильных колонн. По некоторым оценкам, с этого года в столкновениях между армией режима и ДАЕШ погибло около 400 человек, среди них — 157 представителей гражданского населения.

Наблюдатели считают, что ДАЕШ в последнее время недвусмысленно нацелилась на эскалацию атак с большим числом жертв, чтобы направить сигнал всем сирийским акторам: потенциал самопровозглашенного «халифата» до сих пор существует.

Отдельно наблюдатели не исключают, что в то же время ДАЕШ пытается проверить, насколько растущие трения между Россией и США на этом театре боевых действий ослабили общий уровень надзора над ситуацией в сфере безопасности.

«Нестандартные нападения»

Глобальная коалиция по борьбе с ДАЕШ, действующая под эгидой США, фиксировала в первые месяцы этого года 55-процентное сокращение атак со стороны сторонников группировки в Сирии. «Несмотря на то, что эти цифры представляют собой бесспорную реальность, важно подчеркнуть, что они не включают неудачные или прерванные операции, а также мелкомасштабное насилие, которое происходит ежедневно в треугольнике Пальмира — Дейр-эз-Зор — Аль-Букамаль», — отмечает исследовательский центр GIS (Лихтенштейн).

В феврале заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков отметил, что угроза ДАЕШ заметно «возросла» вблизи районов активных боевых действий. Эта тенденция, по словам дипломата, должна «побудить всех переосмыслить и пересмотреть усилия по противодействию группировке, особенно те, которые несоразмерно ориентированы на применение силы». «Уровень террористической активности продолжает вызывать озабоченность у государств-членов», — добавил Воронков.

По оценкам GIS, ДАЕШ по-прежнему способна наносить урон на сирийской арене «посредством нестандартных нападений» — не только четко спланированных диверсий, но и крайне ситуативных кампаний, таких как организация побега из тюрем.

«Сочетание крупномасштабных атак с притеснением соседних зон влияния, вероятно, свидетельствует о разрозненной цепочке подчинения между руководством, одержимым крупномасштабной войной, и автономными ячейками, управляющими своим небольшим делом через сочетание бандитизма и богословских манипуляций», — фиксируют исследователи.

Само руководство группировки теперь находится под постоянным ударом. В апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации главаря ДАЕШ Абу Хусейна аль-Курайши, пришедшего на это место в 2022 году. Устранение стало результатом выверенной антитеррористической операции Национальной разведывательной организации (MIT), которая долгое время следила за главарем. Анкара подчеркивает, что продолжить борьбу с террористическими организациями, не делая для них каких-либо исключений.

В этой ситуации ДАЕШ вынуждена реорганизовываться, чтобы хотя бы визуально сохранять образ пирамидальной структуры.

С прицелом на узников

Совершенно очевидно, что аппетит к применению силы в Сирии у ДАЕШ формирует не только откровенная слабость режима, сконцентрировавшего значительную часть своих усилий, по-видимому, исключительно на выпрашивании у соседей по региону дипломатических уступок без предоставления каких-либо обязательств взамен, но и содержательные проблемы стратегического видения у глобальных игроков, неспособных отказаться от компрометирующих установок.

На фоне регулярных трений с прорежимными парамилитарными формированиями американская сторона, по сообщениям, выстраивает новые подходы к исходящему от них вызову, не желая, однако, отказываться от поддержки базирующихся на северо-востоке террористов ОНС/РПК, представляющих неиллюзорную угрозу в сфере региональной безопасности.

Пока США колеблются и ведут подсчеты, их возможности объективно снижаются. К примеру, Международная кризисная группа (ICG) фиксирует, что антитерррористический потенциал локальных сил, сконцентрированных на базе США в ат-Танфе (находится почти на стыке границ Ирака и Иордании), падает из-за неспособности Пентагона переориентировать их на новые вызовы. Это снижает актуальность сохранения воинского контингента в этой части Сирии, говорят в ICG.

На эти колебания не может не обращать внимание ДАЕШ, которая, как констатировали аналитики турецкого исследовательского центра «Джусур», в последнее время пытается сфокусироваться не только на диверсионных вылазках, но и на том, чтобы «любыми возможными средствами» освободить своих сторонников из тюрем, организованных в зонах влияния ОНС/РПК.

Как заявил бывший руководитель мониторинговой группы при Совбезе ООН по проблематике террористических группировок Ханс-Якоб Шиндлер, террористы ОНС/РПК не смогут бесконечно удерживать этих симпатизирующих «халифату» заключенных, а их освобождение или побег могут иметь серьезные последствия. «У вас сразу несколько тысяч закоренелых, даже более радикализированных боевиков, которые потенциально выйдут из этих тюрем, — сказал он. — Это инструмент вербовки, и некоторые из лагерей, в частности Аль-Холь, действительно превратились в нечто вроде административного центра ДАЕШ в Ираке и Сирии».

По его словам, этот «спящий» человеческий ресурс может в перспективе обеспечить огромный приток боевиков, которых ДАЕШ способна использовать «для восстановления большего контроля над страной, чем сейчас».

Вместе с тем бывший представитель ООН не исключил, что нынешняя активизация ДАЕШ после видимой паузы может быть ответом на решение Лиги арабских государств вернуть Сирии полноформатное членство.

Так что региональные государства, выдвигающие действительно серьезные требования к процессу нормализации с сирийским режимом, правы, что делают важнейшим критерием оттепели пресечение террористической активности любого вида. Это вопрос безопасности, а не политики.