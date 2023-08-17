17 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Первый турецкий электромобиль Togg готов к отправке покупателям
Дрон снял кадры первых турецких электромобилей Togg, готовых отправиться к покупателям. Сейчас на рынок вышла первая модель T10X. В течение года планируется выпуск 20 тыс. таких электромобилей. #trtнарусском #турция #togg #авто #автомобиль #турецкийавто #машина #электромобиль #электрокар #электрокары #сделановтурции #madeinturkey #электротранспорт #трт #новости
Первый турецкий электромобиль Togg готов к отправке покупателям / Others
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