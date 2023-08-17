Оперная певица, художница и актриса театра Семиха Берксой за свою долгую и блестящую жизнь успела попробовать себя во многих поприщах и украсила каждое из направлений искусства своим выдающимся вкладом, пишет TRT World.

Возможно, ее непреходящий вклад в турецкую культурную жизнь заключается в учреждениях, которые она помогла создать в Турции и в том, что она смогла пробить «‎стеклянные потолки»‎.

Прозванная «бриллиантом среди турецких вокалисток», она родилась в одном из самых очаровательных районов Стамбула, Ченгелькёй, в 1910 году.

Ее родители — скульптор и художница Фатьма Сайме Ханым и Зия Синап Берксой, финансовый клерк и поэт. Ее ранняя склонность к изобразительному искусству была вызвана либеральной атмосферой, царившей в их доме. Хотя будущая оперная звезда рано осталась без матери: Фатьма ханым умерла от испанского гриппа, когда Семихе было всего восемь лет. После этого девочка стала жить со своим дядей, хотя тот позже тоже умер от туберкулеза.

Особый взгляд Семихи Берксой на жизнь, возможно, был сформирован ее невзгодами в раннем детстве и переменами, которые ей пришлось пережить. В школе она преуспела в рисовании и сочинении музыки, добавляя в свои рассказы драматические элементы, напоминающие театральные постановки.

Во втором классе начальной школы в Кадыкёе Семиха в перерыве между уроками написала и проиллюстрировала свой первый рассказ. В этом раннем возрасте она уже выделялась своим сопрано, исполняла различные стихи и оперы.

Берксой окончила среднюю школу с отличием, после чего услышала об открытии поблизости консерватории — после этого будущая певица поступила в Стамбульскую среднюю школу для девочек.

Она уже познакомилась с исполнительским искусством в Кадыкёе, где у нее была возможность посмотреть самые красивые театральные постановки того времени в центре искусств в кино и театре Kusdili. Это пробудило в ней интерес к театру.

В 1928 году Берксой обратилась к Нимет Вахит Ханым, одной из первых западных классических вокалисток в Турции, которая в то время работала в Dar'ul Elhan — первой официальной музыкальной школе Османской империи — с предложением стать ее ученицей по классическому вокалу.

Однако отец Берксой не хотел, чтобы она училась в обеих школах одновременно. В письме, которое она написала своему отцу, певица отмечает: «Есть что-то, что движет моей душой, что-то, что превращается во мне в жгучую страсть, и это любовь к искусству».

Сосредоточив все свое время на обучении вокалу под руководством Нимет Вахит Ханым в Стамбульской консерватории, Берксой вскоре дала первый вокальный концерт.

«Укрощение строптивой» в Дарулбедаи

Выиграв прослушивание на роль Кейт в опере Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» в театральной школе Дарулбедаи, которую открыл Мухсин Эртугрул, Берксой продолжила обучение там.

Она начала свою профессиональную карьеру в 1931 году, исполнив главную роль в первом турецком звуковом фильме Эртугрула «На улицах Стамбула» (Istanbul Sokaklarında). С 1932 года она начала играть в Дарулбедаи.

Она также стала примадонной турецких оперетт, исполняемых в Дарулбедаи. Во время учебы в театре Берксой познакомилась с поэтом и драматургом Назымом Хикметом Раном и приняла участие в постановке его пьесы Kafatasi («Череп»). Она сыграла роль Фатьмы в оперетте Рана «Это сон» (Bu Bir Ruyadir), а также Марлен в опереттах Джемаля Решита и Экрема Решита Рея.

В этот период Берксой и Ран много переписывались. Эти письма позже были опубликованы в виде книги «Назым Хикмет и его тоска, Семиха Берксой».

Первое турецкое оперное представление

Семиха Берксой сыграла роль в первом турецком оперном спектакле Ozsoy, написанном Ахметом Аднаном Сайгуном, 19 июня 1934 года. Берксой привлекла внимание своей ролью Айсим — ее игру высоко оценил и Мустафа Кемаль Ататюрк.

В 1940-х годах Берксой познакомилась и подружилась с художником Фикретом Муаллой. Их дружба продолжилась в письмах после того, как Муалла переехал во Францию ​​перед Второй мировой войной.

Перед смертью Берксой подготовила к публикации свою переписку с Муаллой вместе с рисунками и эскизами, которыми они обменялись. Она оставила сборник в наследство своей дочери Зелихе Берксой, который был опубликован под названием «Письма двух индивидуалистов».

Берлинская академия музыки, оперный факультет

Назначенная солисткой Государственной оперы, Берксой выиграла вступительные экзамены в Государственную консерваторию Анкары. Певица получила стипендию для обучения на оперном отделении Берлинской государственной музыкальной академии в Германии. Она окончила учебу с отличием в 1939 году.

В том же году она сыграла главную роль Ариадны в опере Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» на Фестивале в честь 75-летия композитора Штрауса. Она стала первым турецким сопрано в европейском оперном спектакле.

Вернувшись в Турцию в 1940 году, Берксой дала свой первый концерт с Джемалем Решит Реем. Она выступала в операх Рихарда Вагнера, а также играла роли в постановках Карла Эберта «Тоска» и «Мадам Баттерфляй» в Анкаре в 1941 году.

Ее выступление в «Тоске» стало ее первым профессиональным выступлением в опере. Наряду с этими достижениями она также появилась в турецких опереттах Lukus Hayat и Deli Dolu.

Солистка Государственной оперы

Берксой была солисткой государственной оперы Анкары с самого момента открытия учреждения в 1950 году. В оперном сезоне 1951 года она сыграла Марту в опере Tiefland Cukurova Opera и была признана экспертами по вокалу первоклассным драматическим сопрано.

В 1952 году Карл Эберт поручил ей роль Леоноры в опере Бетховена «Фиделио».

Под руководством оперного режиссера Феридуна Алтуны Берксой исполнила главную роль Хексе в премьере оперы «Гензель и Гретель» в 1961 году.

На гала-концерте, посвященном 30-летию Министерства культуры в 1963 году, она исполнила роль Азучены в опере Верди «Трубадур». Берксой также выступала в качестве примадонны в таких опереттах, как Emir, Cardas Furstin, Mascot, а также исполнила роль Leblebici Horhor Aga в опере Kadikoy Sureyya.

В 1966 году, с введением в действие закона о кадрах, Берксой снова стал главной артисткой театра, а в 1972 году вышла на пенсию. Она также участвовала в многочисленных драматических постановках в Государственном театре.

В 1999 году в Линкольн-центре в Нью-Йорке она исполнила арию Изольды «Liebestod» из оперы «Тристан и Изольда». Также она участвовала в постановке Роберта Уилсона по произведению Умберто Эко «Дни перед смертью», «Разрушение» и «Детройт III».

Живопись и сюрреалистические истории

Состоявшаяся художница, получившая первые уроки рисования от своей матери, начала посещать ателье Намик Исмаил при Академии художеств в 1929 году. Успехи в изобразительном искусстве принесли ей стипендию. На протяжении всей своей жизни она считала живопись столь же важной в своей жизни, как и приёмы пищи, и оставила свой след в авангардных современных работах.

Она занималась скульптурой в керамическом ателье Исмаила Хакки Тойгара вместе с Рефиком Эпикманом, а также создавала работы в области живописи и сюрреалистических историй. Работы Берксой выставлялись во многих городах, включая Берлин, Париж, Стамбул и Нью-Йорк.

Государственные награды

В 1984 году, признанная Великим Национальным Собранием Турции первой оперной артисткой в государственном секторе, Берксой была удостоена Оперной премии Ататюрка. Она также получила награду за живопись в 1961 году на факультете языка и истории.

Ильбер Ортайли, профессор истории, описывает Семиху Берксой так: «С детства она принадлежала к поколению интеллектуалов, переживших драму, и стоит в авангарде самых творческих портретов этого страдающего поколения».

Берксой, проходившая лечение от сердечного приступа, скончалась 15 августа 2004 года в возрасте 94 лет.

После церемонии прощания, состоявшейся в Культурном центре имени Ататюрка, артистка была похоронена в ее родном Ченгелькёе.