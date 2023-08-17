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В Элязыге выложили карту Турции из сушеных помидоров
Управление сельского и лесного хозяйства турецкой провинции Элязыг выложило из сезонного урожая помидоров карту Турции 12 на 24 метра. Сколько томатов использовали, не сообщается. Ежегодно с 20 тысяч гектаров в Элязыге собирают 80-100 тонн томатов, которые потом несколько дней вялятся на солнце при 40-градусной жаре. #Турция #Элязыг #помидоры #вяленыепомидоры #карта
В Элязыге выложили карту Турции из сушеных помидоров / Others
17 августа 2023 г.
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