В Элязыге выложили карту Турции из сушеных помидоров

Управление сельского и лесного хозяйства турецкой провинции Элязыг выложило из сезонного урожая помидоров карту Турции 12 на 24 метра. Сколько томатов использовали, не сообщается. Ежегодно с 20 тысяч гектаров в Элязыге собирают 80-100 тонн томатов, которые потом несколько дней вялятся на солнце при 40-градусной жаре. #Турция #Элязыг #помидоры #вяленыепомидоры #карта