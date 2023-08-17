Полицейский сбил на машине женщину, чтобы ее обезвредить

В Нью-Йорке полицейский на машине сбил женщину, которая стреляла в воздух, угрожая пистолетом окружающим, а потом приставила оружие к своему виску. Подозреваемую задержали, ею оказалась ранее судимая за кражу 33-летняя женщина. Ей предъявлено несколько обвинений, в том числе создание угрозы для общества и незаконное хранение оружия. #США #НьюЙорк #полиция #сбил #авария