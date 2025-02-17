Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сообщения о переговорах с представителями России в Саудовской Аравии не соответствуют действительности.

«Информация обо всех встречах с россиянами – это фейк. Встреч не было и не планируется, пока мы не выработаем план. Президент дал четкий ответ на этот вопрос», — написал он в Telegram.

Ермак отметил, что в рамках Мюнхенской конференции у него состоялся предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

«Мы говорили о гарантиях безопасности. И президент ясно дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, мы не примем. В вопросе гарантий безопасности нам необходимы США. Мы никогда не примем решений, которые противоречат украинским интересам», — отметил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что представителей Украины не будет на переговорах США и России.

«На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии запланированы переговоры между высокопоставленными представителями России и США по урегулированию конфликта. Он отметил, что Украина также получила приглашение.

Украинская делегация находится в Саудовской Аравии, но в экономических целях. По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, представители правительства ведут переговоры с местными бизнесменами о сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре.

Также идет подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого ожидается подписание ряда экономических соглашений.