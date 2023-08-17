В Сакарье сняли уникальное природное явление — облако мотыльков

В Сакарье сняли на видео облако мотыльков. Эти небольшие бабочки вылупляются в сумерках. Увидев яркий свет, они летят на него, где, обжигаясь, погибают и падают на дорогу. В этом году из-за влажных и жарких ночей количество этих насекомых в заболоченной местности кратно возросло. #Турция #Сакарья #мотыльки #облакомотыльков #ночь