ПОЛИТИКА
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В Сакарье сняли уникальное природное явление — облако мотыльков
В Сакарье сняли на видео облако мотыльков. Эти небольшие бабочки вылупляются в сумерках. Увидев яркий свет, они летят на него, где, обжигаясь, погибают и падают на дорогу. В этом году из-за влажных и жарких ночей количество этих насекомых в заболоченной местности кратно возросло. #Турция #Сакарья #мотыльки #облакомотыльков #ночь
В Сакарье сняли уникальное природное явление — облако мотыльков / Others
17 августа 2023 г.
Истории
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