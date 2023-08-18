Фармакологические компании Узбекистана и Азербайджана обсудили совместные проекты в сфере производства лекарств. Об этом сообщает Агентство развития экономических зон Азербайджана (АРЭЗ).

Представители агентства провели встречу с представителями 10 узбекистанских фармкомпаний, обсудили возможности инвестиций в проекты в Пираллахинском промпарке в Баку.

«В частности, обсуждены совместные проекты в сфере фармацевтики, проведения исследований в этом направлении и формирования центра развития», — уточнили в АРЭЗ.

15 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Пираллахинском промпарке завод по производству лекарственных препаратов «Диамед». Годовая мощность предприятия — 20 млн литров фармсредств.

Пираллахинский промпарк был создан в 2016 году, он специализируется на производстве фармацевтической продукции. В качестве резидентов парка зарегистрировано 6 предприятий.

Инвесторы вложили в производство более 36,6 млн манатов ($21,5 млн) и создали более 130 рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать 30 млн манатов ($17,6 млн) и создать более 250 рабочих мест.

Как ранее писал TRT на русском, Азербайджан и Турция построят завод по производству фармацевтической продукции в Пираллахинском промпарке. Завод будут строить ОАО «‎‎Азербайджанская инвестиционная компания» и турецкая компания Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Первоначальная производственная мощность предприятия — 35 млн упаковок лекарств в год. Завод будет выпускать 100 видов продукции, всего 42 наименования.

Лекарственные препараты будут экспортироваться в страны региона под брендом Made in Azerbaijan. Первоначальная инвестиционная стоимость проекта — $35 млн. Площадь будущего предприятия — 11,5 тысяч кв. м, оно создаст более 100 рабочих мест.