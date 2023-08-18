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Момент авиакрушения самолета в Малайзии
Момент падения самолета на автомобильную трассу в Куала Лумпуре зафиксировал видеорегистратор проезжающей машины. По меньшей мере 10 человек погибли. Среди них экипаж и пассажиры, а также водители авто и мотоцикла, которые оказались в районе крушения. Самолет выполнял рейс с курортного острова Ланкави в аэропорт Субанг и пропал с радаров. #Малайзия #КуалаЛумпур #авиакатастрофа #самолет #авария
Момент авиакрушения самолета в Малайзии / Others
18 августа 2023 г.
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