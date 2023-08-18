Еще один украинский беспилотник долетел до центра Москвы?

В Москве силы ПВО сбили беспилотник, который долетел до центра города и упал в районе «Экспоцентра» - в 5 километрах от Кремля. По данным экстренных служб, БПЛА повредил фасад выставочного павильона на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Инцидент временно нарушил воздушное сообщение над Москвой. Минобороны РФ обвинило в случившимся власти Украины. В Киеве ситуацию не комментируют. ⠀ #trtнарусском #москва #дроны #дронымосква #атакадронов #украина #россия #экспоцентр #бпла #пво #сво #трт #новости