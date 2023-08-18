Нефтяные компании США решили противостоять многочисленным экологическим искам — и начали подавать в суд на самих судей, обвиняя их в предвзятости. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, в последние годы количество исков против нефтяных компаний за нарушение экологических норм выросло в разы. С добывающей отрасли требуют деньги на борьбу с лесными пожарами и разрушениями почвы.

Также в ряде штатов США местные власти обвиняют нефтяников в том, что те вводят общественность в заблуждение, говоря о безопасности сжигания ископаемого топлива. Тем самым компании способствуют глобальному потеплению, отмечают собеседники издания.

Как пишет Politico, судебные иски могут вынудить нефтяные компании выложить сотни миллиардов долларов за нанесение вреда обществу — так же, как до них аналогичные штрафы выплачивали производители табака и опиоидов.

Лучшая защита — нападение?

По данным газеты, климатические активисты хотят взыскать с нефтяников штрафы за изменения климата, происходящие из-за добычи углеводородов. Чтобы не потонуть в лавине судебных исков и не создавать прецеденты, нефтяные компании сами подают в суд на судей, рассматривающих экологические дела, поясняет Politico.

В штате Род-Айленд нефтяные компании утверждают, что судья, рассматривающий их дело, был «‎настроен предвзято», поскольку сослался на две новости об изменении климата, которые не были включены в протокол.

На Гавайях консервативная группа поставила под сомнение объективность судьи, потому что он состоит в организации, которая среди прочего предоставляет юридическое образование в области климатологии.

Такого рода иски помогают затянуть дело, но незначительно, уточняет издание.

Также американские нефтяные корпорации пытаются перевести дела из региональных в федеральные суды. Компании полагают, что под председательством местных судей в штатах, власти которых выступили за экологические штрафы, выиграть дело фактически невозможно.

Также компании запустили кампанию об аннулировании климатических исков, как не имеющих фактологического обоснования. Однако Верховный суд США обе идеи нефтяников отклонил.

Корпорации используют тактику запугивания

В январе 2022 года суд в Балтиморе обвинил американские нефтяные компании в использовании тактики запугивания. Ранее корпорации, включая крупнейших игроков отрасли — BP, Exxon, Shell, заявили суду, что экологические иски могут угрожать добыче нефти в США.

Адвокат нефтяников Каннон Шанмугам заявил суду: если власти Балтимора добьются успеха в суде штата и выиграют миллиарды долларов в качестве компенсации, это может «‎‎уничтожить шельфовое бурение в стране».

Карен Сокол, профессор права Университета Лойолы, специализирующаяся на судебных разбирательствах по вопросам климата, назвала этот иск одним из примеров «тактики запугивания», используемых нефтяной промышленностью.