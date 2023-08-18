Военно-морское командование НАТО (MARCOM) 17 августа поздравило Гекчен Фират с присвоением ей звания контр-адмирала. Фират стала первой женщиной в истории ВМС Турции, получившей это звание‎.

Фират в настоящее время служит в MARCOM в Великобритании в качестве помощника начальника штаба по операциям. Она была повышена до звания контр-адмирала после заседания Высшего военного совета Турции 3 августа.

«Ее позиция имеет решающее значение для успеха морских операций и учений Североатлантического альянса, включая участие четырех постоянных военно-морских сил НАТО в крупных многонациональных задачах», — говорится в заявлении MARCOM.

До перехода в военно-морское командование НАТО в прошлом году Фират служила в Объединенном военном центре Альянса в Норвегии.

«Повышение в звании адмирала — одно из самых высоких достижений для любого офицера ВМС за всю его карьеру», — заявила Фират. — Я очень рада, что достигла этой цели».