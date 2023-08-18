Минобороны США создало совет по биозащите, который займется прогнозированием и реагированием на ЧС в сфере здравоохранения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на обзор Пентагона.

Документ основан на уроках, извлеченных из реагирования США на пандемию COVID-19. Ведомство признает, что Вашингтон может лишь ограниченно реагировать на ряд биологических угроз: секретные оружейные разработки других стран, аварии в лаборатории, устойчивые к лекарствам бактерии и искусственный интеллект (ИИ).

Потому Пентагон решил создать совет по биозащите, куда войдут несколько высокопоставленных чиновников. Они будут консультировать министра обороны США и координировать усилия по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации, уточняет Bloomberg.

В преддверии публикации обзора Минобороны США запросило дополнительные $812,5 млн в бюджете на 2024 финансовый год. Общий запрос департамента на программы биозащиты в следующем году таким образом вырастет до $2 млрд.

Китай назван главной угрозой

Среди главных угроз биологической безопасности США Пентагон называет тайные разработки биооружия в КНР, России, КНДР и Иране. По данным ведомства, эти четыре страны способны создать смертельные токсины и патогены, и что «достижения как в синтетической биологии, так и в синтезе пептидов могут позволить государствам разрабатывать широкий спектр новых токсинов, в том числе смертельно опасных»‎.

Обзор Минобороны США, призванный задать тон стратегии Пентагона в области биологической защиты до 2035 года, выделяет Китай в качестве ключевой долгосрочной угрозы.

«США обеспокоены соблюдением требований в отношении исследований и разработок токсинов военно-медицинскими учреждениями КНР, учитывая их потенциал в качестве биологической угрозы. Китай также обнародовал планы по превращению страны в мирового лидера в таких технологиях, как генная инженерия, точная медицина и наука о мозге», — говорится в обзоре Пентагона.

Несмотря на то, что обзор носит широкий характер, акцент в нем на Китае в качестве главной угрозы — это явный отход от предыдущих оценок США, отмечает газета Washington Post (WP).

По ее данным, смена подхода подчеркивает новые опасения Пентагона по поводу расширяющихся усилий Пекина в разработке биологического оружия.

В 2017 году КНР заявила, что спонсирует биологические исследования в рамках национальной программы «военно-гражданского слияния». Такого рода интеграция гражданских и военных разработок вызывает особую тревогу США, уточняет WP.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне, комментируя доклад, заявил: Китай «категорически против распространения биологического оружия и его технологий, и мы постоянно усиливаем экспортный контроль над биологическими предметами и технологиями двойного назначения». Дипломат также отметил, что Китай подписал Конвенцию о биологическом оружии в 1984 году.

Пентагон также называет Россию растущей угрозой в плане биологической безопасности. Белый дом в отчете предупреждает, что Москва может применить химическое оружие в Украине.

За день до публикации отчета Пентагона в Минобороны РФ заявили, что США готовят новую пандемию и изучают мутации вирусов. С таким утверждением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, Вашингтон создал Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Ведомство, как отмечает Кириллов, будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами. В частности, проекты Минобороны США направлены на изучение сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, утверждает российский военный.

В Белом доме пока никак не прокомментировали заявления представителя Минобороны РФ.