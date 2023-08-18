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В Украине волонтеры собирают легкие военные машины из запчастей
Двое украинцев из Запорожской области своими руками мастерят легкие и быстроходные военные машины высокой проходимости из запчастей автомобилей. Эти вездеходы, в основном, приспособлены для перевозки раненых, но также способны нести небольшой боевой заряд. #trtнарусском #украина #волонтеры #запорожье #багги #вездеход #авто #украинцы #трт #новости
В Украине волонтеры собирают легкие военные машины из запчастей / Others
18 августа 2023 г.
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