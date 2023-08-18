Туркменистан первым в Центральной Азии планирует запустить прямые авиарейсы в Камбоджу, заявил посол республики в Пномпене Мухамметнияз Машалов. Его слова приводит официальный портал МИД Туркменистана.

Прямое авиасообщение планируется установить между Ашхабадом и новым камбоджийским аэропортом Сиемреап-Ангкор. Он расположен на северо-западе страны, рядом с храмовым комплексом Ангкор-Ват, уточнил дипломат.

«‎‎Правительство Туркменистана намерено подключить прямые авиарейсы из своей страны в Сиемреап — крупное туристическое направление в Юго-Восточной Азии, чтобы туристы из Туркменистана и соседних стран могли посетить Сиемреап — объект мирового наследия», — подчеркнул Машалов.

«‎‎Учитывая туристический потенциал Камбоджи, туркменская сторона стремится к укреплению связей для увеличения взаимных визитов», — уточнил дипломат.

Министр туризма Камбоджи Тхонг Кхон поддержал инициативу Ашхабада и пообещал продолжить сотрудничество с республикой. Он предложил разработать Меморандум о взаимопонимании в качестве дорожной карты по туризму.

Посол Туркменистана также предложил организовать туристические ярмарки в обеих странах, чтобы продвигать туристические направления среди туроператоров и привлечь больше туристов.

По данным Минтуризма Камбоджи, в первой половине 2023 года королевство уже приняло 2,58 млн иностранных гостей. До конца года страна рассчитывает принять около 5 млн зарубежных туристов.

Как ранее писал TRT на русском, Туркменистан предлагает создать «‎Каспийскую экологическую инициативу»‎, намерен озвучить инициативу в сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ашхабад также выступит с инициативой о создании регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии. Штаб-квартиру органа МИД Туркменистана предлагает разместить в туркменской столице.