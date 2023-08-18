Бишкек и Ташкент договорились нарастить взаимный товарооборот до $2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Кыргызстана.

Переговоры делегаций двух стран прошли в государственной резиденции «‎Чолпон-Ата»‎ в Бишкеке. Обе стороны отметили положительную динамику развития отношений в различных сферах.

В числе самых крупных совместных проектов названы строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В планах — открывать совместные производства и увеличивать товарооборот.

Минэкономики отмечает: Кыргызстан также может стать участником проекта «Международного торгового центра «Термез» на границе Узбекистана и Афганистана. Через терминал Бишкек сможет торговать не только с Ташкентом, но и со странами Центральной и Южной Азии: Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Ираном и др.

Нарастить товарооборот в два раза

В январе пресс-служба Мининвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана сообщила, что в 2022 году товарооборот между двумя странами достиг $1,3 млрд. За последние шесть лет он вырос в восемь раз.

За первое полугодие (январь-июнь 2023 года) товарооборот двух стран составил $277,4 млн — это на 10,6% выше, чем годом ранее, отмечает Минэкономики Кыргызстана. Экспорт республики в Узбекистан за первые шесть месяцев года составил $113,9 млн, импорт — $163,5 млн.

«Мы видим большой потенциал в создании с узбекскими партнерами новых производственных мощностей, модернизации действующих производств, а также перезапуске простаивающих предприятий. В данном контексте важно открытие совместных предприятий с помощью деятельности узбекско-кыргызского фонда развития», – отметил председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.

«Узбекистан может замещать импорт из третьих стран продукцией кыргызских производителей, в том числе за счет расширения закупок цемента, угля, цветных металлов и сельхозпродукции. В свою очередь мы можем наращивать поставки в Кыргызстан готовой текстильной продукции, химических удобрений бытовой и коммерческой техники», — заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Как ранее писал TRT на русском, в мае Ташкент и Бишкек запустили строительство автомобильного завода в Чуйской области Кыргызстана. Предприятие «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» будет находиться в селе Ак-Су.

На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет создано более 1 тыс. постоянных рабочих мест.