Международные организации бьют тревогу в связи с тем, что политика право-религиозного правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху негативно отражается на жизни палестинцев. За первые шесть месяцев этого года ООН зафиксировала 591 инцидент, связанный с агрессией еврейских поселенцев, который привел к жертвам среди арабского населения. Это полугодие продемонстрировало, что ежемесячно в среднем может происходить до 99 таких случаев с применением насилия, обращает внимание глобальная организация.

«Палестинские скотоводческие общины особенно уязвимы для этой и другой поселенческой активности, –– заявилпресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Йенс Лаерке. –– В этом и прошлом году УКГВ задокументировало перемещение по меньшей мере 399 человек из-за насилия со стороны поселенцев. Это произошло в семи палестинских скотоводческих общинах на оккупированной палестинской территории». По его словам, уже три общины, по состоянию на август 2023 года, полностью опустели.

Во многом такое явление считают результатом доминирующего положения правых и религиозных фигур в действующей правительственной коалиции.

В разговоре с журналистами The New Yorker основатель старейшей палестинской правозащитной организации «Аль-Хак» Раджа Шехаде заметил, что ситуация для арабского населения может значительно ухудшиться в случае реализации пакета реформ, которые инициировало нынешнее правительство Израиля. Особую угрозу, по его словам, представляет реформа Высшего суда справедливости (Верховный суд, БАГАЦ), куда палестинцы до недавнего времени могли официально обращаться, чтобы искать разрешения спорных вопросов.

«Нападки израильского правительства на Верховный суд в некоторой степени связаны с его ролью в отношении оккупированных территорий, –– говорит Шехаде. –– Это не означает, что Верховный суд был великолепен для палестинцев: он разрешал снос домов и в целом был восприимчив к тезису, что все происходящее делается во имя безопасности. Но, тем не менее, иногда он играл и положительную роль. Для того чтобы остановить это, правые силы пытаются обуздать полномочия Верховного суда, что, конечно, очень сильно влияет на Израиль».

Шехаде подчеркивает: если противостояние израильских властей и протестующих дойдет до вооруженного столкновения, это станет катастрофой для палестинцев. Они пострадают больше, чем кто-либо другой.

Каток реформ

Специальная комиссия ООН еще в июне официально признала, что судебная реформа, к воплощению которой Нетаньяху вернулся вопреки мартовскому заявлению о готовности заморозить некоторые ее компоненты, нанесет удар по палестинцам и «закрепит постоянную оккупацию».

В докладе, посвященном проблеме, эксперты организации обратили внимание на то, что пакет преобразований государственной системы содержит такие инициативы, которые могут увеличить налоговое бремя для отстаивающих права арабского населения правозащитных организаций и существенно ограничить их способность документировать действия израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан.

Другие предложения членов израильской правящей коалиции, отмеченные авторами доклада, предусматривают лишение палестинцев гражданства и даже выдачу разрешения на их выселение из страны, если те будут обвинены в насилии. «Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что план рискует ослабить защиту прав человека, особенно для наиболее уязвимых и ущемленных сообществ, включая палестинских граждан», — подчеркивают специалисты.

К примеру, одна из июльских инициатив Кнессета (израильского парламента) расширила перечень населенных пунктов, куда может переехать не любой желающий, а только тот человек, которому даст разрешение приемная комиссия. Закон о приемных комиссиях был принят в 2010 году и фактически блокировал для представителей арабского сообщества возможность переселяться в особо чувствительные с точки зрения израильской демографии районы по причине «несовместимости с социокультурной тканью» местного комьюнити.

Доклад ооновской комиссии был принят в штыки представительством Израиля при ООН, которое заявило, что документ содержит ложные обвинения и демонстрирует пристрастность международной структуры. Дипломаты обвинили ооновских экспертов в том, что те проигнорировали «все материалы, которые не соответствуют предвзятому нарративу».

Слабый противовес

Первые наиболее масштабные шаги по отмене законодательных положений БАГАЦ начал делать в середине 1990-х. С тех пор в инициативы, направленные непосредственно против интересов палестинцев, высшая судебная инстанция вмешивалась только четыре раза.

В 2006 году БАГАЦ отменил одно из положений Закона о гражданских правонарушениях, которое лишало палестинцев на оккупированных территориях права требовать компенсации за ущерб, причиненный в результате нападений сил безопасности. Впрочем, это решение не привело к заметным изменениям на местах и даже было нейтрализовано последующими законами.

В 2010 году судьи забраковали правовое положение, которое обеспечивало службам безопасности Израиля возможность отказывать задержанным палестинцам в праве явиться на слушания о продлении срока их содержания под стражей. Суд признал, что отсутствие подсудимого нарушает его право на справедливый процесс.

В 2015 году расширенная коллегия БАГАЦ заблокировала один из пунктов закона о запрете бойкота Израиля. Он позволял компаниям, пострадавшим из-за призывов бойкотировать их продукцию, без всякого доказательства требовать от авторов этих призывов компенсацию. Ее размер определялся весьма произвольно. Авторы закона даже не особо скрывали, что хотят наказать тех, кто с помощью бойкота ведет борьбу против поселенческой активности.

А два года назад Верховный суд признал неконституционной поправку к закону 2015 года, которая лишала родителей несовершеннолетних, осужденных за преступления в сфере национальной безопасности, права на детские пособия. В решении инстанции тогда отмечалось, что положение непропорционально нарушает право на равенство: родители не могут отвечать за все, что делают их дети.

Безразличие протестующих

Протестное движение в Израиле, по-видимому, имеет все шансы сохранить интенсивность акций и масштабы. Специально для того, чтобы оценить влияние антиправительственных выступлений на армию и силы безопасности союзника, с визитом в ближневосточную страну отправляется председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Однако каким бы затяжным не был протест, тема того, как «ремонт» израильской судебной системы отразится на интересах палестинцев, на сегодня почти не фигурирует в лозунгах и требованиях израильских демонстрантов.

Алон-Ли Грин, один из руководителей арабо-еврейского движения «Омдим беяхад» («Стоим вместе»), отмечал: дебаты по поводу того, следует ли включать палестинский вопрос в протестную повестку дня, стали источником «большой напряженности» среди оппозиции. Представители центристского лагеря даже предпочитали об этом не упоминать.

Однако тенденция может измениться.

Авнер Гваряху, глава неправительственной организации ветеранов израильской армии Breaking the silence, с досадой отметил, что резервисты, объявившие бойкот добровольным сборам из-за «распада демократии», фактически не высказались по поводу необходимости борьбы с притеснением палестинцев. Однако, как подчеркивает Гваряху, сам феномен массового недовольства в резерве разрушил табу на армейский демарш. Этот сценарий, рассуждает правозащитник, может быть использован в будущем –– в вопросах, связанных с Палестиной.

«Мейнстрим просыпается», — резюмирует Гваряху.