Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Party) Омер Челик отметил важность строительства дороги Пила-Йигитлер в Турецкой Республике Северного Кипра. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X (Twitter). Дорога должна соединить ТРСК и деревню Пила, которая находится в буферной зоне ООН — между греческой и турецкой частями острова.

Как подчеркнул Омер Челик, проект дороги Пила-Йигитлер изначально разрабатывался исключительно для гуманитарных целей, чтобы облегчить доступ турок-кипритов к их землям.

«С другой стороны, позиция миротворческих сил ООН, несущих службу на Кипре, в отношении процесса строительства дороги в рамках проекта Пила-Йигитлер была неприемлемой и крайне неправильной», — написал Челик.

Вместе с тем, по его словам, Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) наносят ущерб собственной репутации, поскольку стремятся угодить лишь кипрско-греческой стороне.

«Миротворцы разрешили строительство дорог Ларнака-Декелия-Айя-Напа и Пила-Вороклини, которые были построены греками за счет экспроприации турецких земель. Таким образом, отношение контингента ООН к кипрско-турецкой стороне содержит двойные стандарты и наносит тяжелый удар по их нейтралитету самих миротворческих сил», — подчеркнул он.

Турецкая сторона внимательно следит за событиями и полностью поддерживает Турецкую Республику Северного Кипра, добавил Омер Челик.

«Никто не должен пытаться злоупотреблять добротой турок-киприотов. Мы ожидаем, что миротворческие силы ООН займут последовательную и свободную от двойных стандартов позицию в отношении турок-киприотов», — указал он.

«Как ясно и недвусмысленно заявил президент Турции на трибунах ООН, все должны полностью уважать тот факт, что на Кипре есть два равноправных суверенных народа. Нельзя не уважать суверенные права ТРСК…», — подчеркнул представитель AK Party.