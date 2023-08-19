МИД Турции осудил решение США отменить эмбарго на поставки оружия администрации греков-киприотов в 2022 году, а также продление этих мер с 1 октября 2023 года. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что полностью поддерживают обоснованную реакцию министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по этому вопросу.

«Вместе с ТРСК мы неоднократно указывали на то, что различные дестабилизирующие шаги США в регионе, предпринятые в отношении турок-киприотов, подрывают нейтральную позицию, которую эта страна сохраняла на острове Кипр в течение многих лет. А также препятствуют достижению справедливого, прочного и устойчивого решения кипрского вопроса», — говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали США пересмотреть политику, которая угрожает региональной стабильности. «Турция, как государство-гарант, продолжит обеспечивать существование, безопасность и мир киприотов-турок в рамках своих исторических и правовых обязательств», — указано в сообщении.