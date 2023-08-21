Зеленский в кресле истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен осмотрел один из датских истребителей F-16 в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии. После завершения обучения украинских пилотов Киев получит от Копенгагена 19 американских истребителей F-16, а Амстердам поставит 42 самолета. Предварительно первые F-16 доставят до нового года. #trtнарусском #зеленский #f16 #истребители #украина #shorts #трт #новости