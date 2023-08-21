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В Бурятии прорвало дамбу и затопило часть Байкало-Амурской магистрали
В Республике Бурятия из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и размыла часть БАМа — Байкало-Амурской магистрали. Власти объявили режим ЧС регионального масштаба. Идут восстановительные работы по отсыпке дамбы. #Россия #Бурятия #ЧС #БАМ #рекаХолодная
В Бурятии прорвало дамбу и затопило часть Байкало-Амурской магистрали / Others
21 августа 2023 г.
Истории
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