Правительство Израиля, стремясь укрепить свое влияние в оккупированном Восточном Иерусалиме, обнародовало план развития этой части города на следующие пять лет, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

По данным правительства Израиля, на инвестиции в Восточный Иерусалим в период с 2024 по 2028 год выделено 3,2 млрд израильских шекелей ($843 млн).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «это решение изменит облик Иерусалима». Рост инвестиций будет способствовать увеличению числа тех, кто получает аттестат о среднем образовании, уточнил премьер.

Палестинская учебная программа, называемая тауджихи, преподается в школах Восточного Иерусалима и позволяет получить аттестат о среднем образовании. Однако власти Израиля хотят перевести всех школьников на обучение по израильской программе.

Палестинцы, живущие в оккупированном Восточном Иерусалиме, борются с попытками Израиля изменить учебную программу и предпринимают усилия по ее сохранению.

Израиль расширяет финансирование нелегальных поселений

Решение израильского правительства инвестировать $834 млн прозвучало на фоне новостей о том, что кабинет Нетаньяху финансирует аннексию земель на Западном берегу через расширение нелегальных еврейских поселений. На эти цели правительство выделит дополнительно $190 млн, отмечает Израильское движение по наблюдению за поселениями. Его заявление приводит «‎Анадолу»‎.

«Согласно полученному нами проекту документа, объем плана составляет 671,63 млн шекелей (около $190 млн) из бюджета на 2023–2024 годы. Но есть пункты, которые еще не определили суммы ассигнований, поэтому ожидается, что общая сумма значительно увеличится», — говорится в заявлении движения.

Активисты раскритиковали это решение властей Израиля, заявив: «Вместо того, чтобы инвестировать в будущее Израиля, израильское правительство вкладывает деньги в поселения, увековечивает оккупацию и разжигает конфликт и конфронтацию с палестинцами».

По оценкам ООН, около 700 тыс. израильских поселенцев проживают в 164 поселениях и 116 аванпостах на оккупированном Западном берегу. Согласно международному праву, все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.