Турция и Венгрия подписали соглашение о поставках 275 млн кубометров турецкого газа весной-летом 2024 года. Договор подписали турецкая госкомпания BOTAŞ и венгерская MVM, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Его слова приводит TRT Avaz.

«Турция впервые экспортирует природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом‎»‎, — уточнил министр.

Поставки природного газа из Турции в Венгрию, как ожидается, начнутся со следующего года. Соглашение включает также сотрудничество по использованию турецкой инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ) и газохранилищ обеих стран.

«Благодаря этому соглашению BOTAŞ, гарантирующая безопасность поставок природного газа в нашу страну [Турцию], также внесет значительный вклад в безопасность энергоснабжения Европы», — говорится в заявлении Минэнерго Турции по итогам переговоров.

Соглашение с Азербайджаном

Будапешт последние полтора года диверсифицирует поставки газа. 20 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна до конца года закупит 100 млн куб. м азербайджанского газа и в последующий период планирует приобрести еще 1 млрд куб. м.

«Мы уже давно, более десятилетия, выстраиваем сотрудничество с Азербайджаном. Сейчас появился договор, согласно которому в четвертом квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 млн куб. м газа. Однако появилось также ясное политическое соглашение, что он вырастет до договора о примерно 1 млрд куб. м газа в последующий период», — заявил Сийярто.

Планы Венгрии диверсифицировать поставки газа

Помимо закупок топлива у Турции и Азербайджана Венгрия также заключила соглашение с Катаром о поставках СПГ с 2027 года. Будапешт планирует получать катарский газ через терминалы СПГ на побережье Адриатического моря в Хорватии, на острове Крк.

Министр Сийярто также отметил: Будапешт рассматривает возможность закупать нефть из Эквадора, если транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Однако пока основным поставщиком газа в Венгрию остается Россия. В сентябре 2021 года венгерская MVM заключила с «‎Газпромом‎» два долгосрочных контракта на закупку 4,5 млрд куб. м газа в год.

Как ранее писал TRT на русском, в январе Турция подписала соглашение с Болгарией об использовании турецких СПГ терминалов для поставок 1 млрд куб. м газа. Соответствующее соглашение подписали болгарский газовый оператор Bulgargaz и турецкая BOTAŞ.