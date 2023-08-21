Поддерживаемые США террористические отряды ОНС/РПК и их филиалы продолжают вербовать детей для ведения боевых действий на севере Сирии и севере Ирака, говорится в отчете министерства обороны сирийского Временного правительства (The Syrian Interim Government).

Многие дети из арабских и туркменских племен Восточной Сирии были похищены и вынуждены присоединиться к террористам ОНС/РПК, которых поддерживают США, а также к их филиалам — SDF и Revolutionary Youth, говорится в отчете.

ОНС/РПК и связанные с ней группы завербовали большое количество сирийских детей, а затем переправили их в северный Ирак в лагеря РПК. Ссылаясь на данные ООН, Временное правительство Сирии заявило, что поддерживаемые США ОНС/РПК и ее филиалы насчитывают более 700 детей-рекрутов. В 2022 году количество несовершеннолетних членов составляло 1696 человек.

Временное правительство Сирии запретило рекрутинг несовершеннолетних

В мае 2020 года министерство обороны Временного правительства Сирии издало приказ, запрещающий вербовку молодежи в Сирийскую национальную армию (SNA).

Указ строго предписал подразделениям и лидерам Сирийской национальной армии не привлекать детей к какой-либо военной активности или гражданской работе, что запрещено международным правом. Нарушение этих запретов влечет уголовную ответственность, отмечалось в сообщении министерства.

Армия, обученная международному гуманитарному праву

Сирийская национальная армия активно проводит реформы, при этом многочисленные бригады и подразделения обучаются международному гумправу — военнослужащие проходят постоянную и тщательную подготовку.

В период с августа 2021 года по январь 2023 года Сирийская национальная армия провела 85 курсов по гуманитарному праву, обучение на которых было организовано некоммерческой организацией Geneva Call.

По данным министерства, за это время обучение прошли 1480 человек. Военное ведомство Временного правительства заявило, что в это же время Сирийская национальная армия сотрудничала с такими организациями, как Afaq, Ward Al Balad Organisation, Benevolent Seed Humanitarian, Human Rights Guards Organization и ORSAM в усилиях, связанных с гуманитарным и международным правом. В результате такого сотрудничества обучение прошли не менее 15 000 военнослужащих Сирийской национальной армии различных званий.